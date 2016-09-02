Гатчина, Ленинградская область, 2 сентября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Государственная инспекция труда Ленобласти намерена провести проверку по имеющимся обращениям сотрудников Гатчинского опытного завода бумагоделательного оборудования (ОАО «ГОЗБО») на увольнения без полагающихся по закону компенсаций и выплат, сообщает сегодня, 2 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

Гатчинский опытный завод бумагоделательного оборудования (бывший завод им. С.Г. Рошаля), которому в будущем году исполнится 140 лет, в настоящее время находится в стадии банкротства. В былые времена на предприятии трудились около 500 человек, однако после преобразования в 2000 году в ОАО «ГОЗБО» сменилось два собственника завода, еще больше директоров, а количество сотрудников сократилось до 140−150 человек. В настоящее время людей уволили, но, как выяснилось, не рассчитали.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель Центра защиты прав граждан в Гатчине Татьяна Буторина, в центр за помощью обратились три уволенных сотрудника предприятия. По словам одной из них, к маю на предприятии числилось около 140 сотрудников, и все они ушли по собственному желанию из-за невыплаты окладов, отпускных и больничных. При этом, сообщила работница, руководство компании до мая выплачивало сотрудникам зарплаты без должных документов и не по фиксированной ставке.

«Кто-то обратился в наш центр, другие — в прокуратуру. Многим уволенным сотрудникам теперь не на что одеться, обуться и даже позвонить. Начальство завода пыталось некоторых работников отправить в командировку в Карелию на заведомо невыгодных условиях, те отказались. А раньше это было хорошее предприятие, многие работали там чуть ли не полвека. Так, один из заявителей отработал на предприятии около 30 лет, но стаж не уберег его от произвола в сфере трудового законодательства», — рассказала Буторина.

В Госинспекции труда подтвердили факт предстоящей проверки. «Обращение поступало. Оно передано на рассмотрение инспектору, после его рассмотрения будет назначена проверка», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM государственный инспектор труда Сергей Кубарев.

На сегодняшний день выявлено, что перед 101 работником Гатчинского опытного завода бумагоделательного оборудования имеется задолженность в размере 1 845 982,28 рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, процедура банкротства по данному предприятию еще не введена. «Еще в июле получили данные о ситуации с заводом, была проведена проверка, выявлена задолженность, выписаны штрафы. Провели беседу с коллективом на предмет того, на что они могут рассчитывать в соответствии с действующим законодательством. По итогу было написано 15 заявлений на сумму 283 тысячи рублей. Все заявления были рассмотрены судом, по ним вынесено положительное заключение, но денежные средства сотрудники завода не получили, поскольку на счетах предприятия нет денег, а оборудование взято в аренду», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратурой региона были даны указания Гатчинской прокуратуры о проведении в середине сентября совещания с учредителями предприятия и руководителями предприятий, по которым имеется дебиторская задолженность. В настоящее время запрошены бухгалтерские документы и информация по счетам в банках. «На совещании прокуратурой будет ставиться вопрос о введении процедуры банкротства», — заявили в прокуратуре области.

Часть уволенных сотрудников обратилась в службу занятости. Специалисты занимаются оперативным трудоустройством граждан. Биржа труда готова предложить как новые рабочие места, так и переобучение на желаемую профессию.

«Мы надеемся, что предприятие продолжит функционировать. На сегодняшний день директор находится на больничном, поэтому мы не можем предоставить конкретных данных, чтобы прогнозировать дальнейшую судьбу завода. Однако задолженность по заработной плате увеличиваться не будет, так как все сотрудники уволены. Жалоб на процедуру увольнения не поступало», — отмечает председатель комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алексей Брицун.

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области, Государственная инспекция труда и прокуратура Ленобласти продолжают проверку предприятия.