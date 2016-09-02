Потсдам, Германия, 2 сентября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Киргизские власти призывают Узбекистан придерживаться ранее достигнутых договоренностей о недопущении конфликтов на киргизско-узбекской границе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИДа Киргизии, об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев, выступая на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств-членов ОБСЕ в Потсдаме.

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Абдылдаев рассказал участникам встречи о случаях незаконного нахождения узбекских военнослужащих на спорных участках границы и потребовал от официального Ташкента немедленного освободить ранее задержанных на горе Унгар-Тоо граждан Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа 2016 года на спорном участке киргизско-узбекской границы на горе Унгар-Тоо высадились с вертолетов 7 сотрудников МВД Узбекистана. Узбекские милиционеры арестовали находившихся там граждан Киргизии, обслуживавших расположенную на этой горе радиорелейную станцию, и объявили их вторгшимися на территорию Узбекистана нелегалами. 2 августа 2016 года МВД Узбекистана перебросило к телеретранслятору дополнительные силы, расширив находящийся там контингент узбекских силовиков до 15 — 20 человек. В ответ на это киргизские власти направили к горе Унгар-Тоо дополнительные подразделения пограничников.