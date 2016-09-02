Москва, 2 сентября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. В Москве пришлось перекрыть одну из центральных улиц города — Кутузовский проспект, для окончательной ликвидации последствий смертельного ДТП с участием автомобиля BMW, закрепленного за Управлением делами президента. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает телеканал «Москва 24».

Alexas Fotos Автомобильная авария

Сообщается, что сотрудники ГИБДД приняли решение перекрыть движение по Кутузовскому проспекту в оба направления для окончательной ликвидации последствий смертельного ДТП с участием служебного автомобиля, принадлежавшего Управлению делами президента.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что автомобиль BMW Управления делами президента, который был закреплен за Советом Федерации, врезался в автомобиль Mercedes, двигавшийся по Кутузовскому проспекту.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, оба автомобили двигались по разделительное полосе навстречу друг другу. Удар был такой силы, что детали машин разлетелись на расстояние 150 метров.

В результате ДТП водитель из гаража управделами президента, который был за рулем BMW, погиб. Водитель Mercedes получил тяжелые ранения и госпитализирован.