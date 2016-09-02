Санкт-Петербург, 2 сентября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Женщина, продавшая новорожденного младенца, осуждена решением суда в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Уроженка Дагестана Асият Лабазанова обвинялась по статье УК РФ «торговля людьми» в совершении преступления в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

FeeLoona Новорожденный ребенок в корзинке

«Суд установил, что женщина, будучи беременной, приняла решение о продаже своего ребенка, который должен был родиться весной 2016 года», — сообщила 2 сентября прокуратура Санкт-Петербурга.

Лабазанова вышла на «покупателей», которые оказались полицейскими, участвующими в оперативно-розыскном мероприятии, и заключила с ними устную сделку купли-продажи младенца. Она долго торговалась с «покупателями», обсуждая условия передачи ребенка и сумму вознаграждения. После получения денег 25 апреля в кафе на Садовой улице женщина была задержана сотрудниками полиции.

Как сообщается, в суде подсудимая вину признала, раскаялась в содеянном. Однако это не помогло ей избежать реального срока. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил ей наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом максимальное наказание за такое преступление — 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года стало известно о задержании 33-летней Асият Лабазановой, которая получила от оперативников, работавших «под прикрытием», за своего сына, рожденного 20 апреля 2016 года, 5 тысяч рублей и муляж денежных средств на сумму 470 тыс. рублей. Это и стало основанием для задержания.

Против женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми»). Ребенок был помещен в специализированное учреждение.

В Петербурге регулярно происходят задержания женщин, которые пытаются продать своих детей. Однако случай с гражданкой России — редкость. Как правило, младенцев продают женщины-мигранты из стран Средней Азии.