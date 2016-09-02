Ялта, Крым, 2 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. 75-летний житель Ялты, индивидуальный предприниматель Александр Стрекалин совершил публичную попытку самоубийства после очередных угроз уничтожить его бизнес. В настоящее время мужчина в реанимации, за его жизнь борются врачи, передает 2 сентября «Комсомольская правда».

Image Catalog Огонь

Трагедия произошла утром после того, как к предпринимателю в очередной раз пришли с угрозой снести его кафе «Хоттабыч» новые владельцы Приморского пляжа из частной компании ООО «Ягуар». Ранее администрация города приняла решение о демонтаже кафе — по мнению Стрекалина, незаконно.

«У нас долгосрочный договор на эту землю, мы платим все налоги, поэтому считаем, что наше кафе пытаются закрыть незаконно», — заявил газете родственник Стрекалина Мустафа Селямиев.

«Он (Стрекалин) неоднократно пытался найти компромисс с нынешним руководством администрации Ялты, но безрезультатно. Александр пришел в отчаяние», — продолжил Селямиев.

Угрозы начались непосредственно с тех пор, как пляж перешел в частное владение, заявила «Примечаниям» жена Стрекалина Мила Селямиева.

«Этот пляж продали, конкурс провели с нарушениями. Там были липовые участники, а выигрывал «Ягуар». Это фирма (гендиректора ялтинского МУП «Объединенная управляющая компания») Темерлана Джазиева, он сдает самому себе же землю через подставных лиц, и они работают», — сказала Селямиева.

По ее словам, всех предпринимателей Джазиев выгоняет со своих мест, несмотря на наличие у них всех документов на бизнес.

Как пояснила Селямиева, вместе с супругом они обращалась в антимонопольную службу, после чего ведомство приняло решение отменить конкурс. Однако ялтинская администрация это решение фактически проигнорировала, и новые владельцы продолжили выгонять предпринимателей с территории.

«Джазиев, прикрываясь полицией Ялты, занимается тут самоуправством. И Джазиев, и полиция нам физически угрожали, говорили, что подкинут наркотики, посадят. Говорили уходить по-хорошему. Но мы это построили, мы вложили свои деньги», — сказала Селямиева.

Работы по демонтажу кафе «Хоттабыч» на ялтинском пляже «Приморский» начались 2 августа. Формальной причиной для сноса указывалось окончание договора аренды — никаких оснований для нахождения кафе на пляже, по утверждению властей, больше не оставалось.

Теперь трагедию расследуют СК и прокуратура. В настоящее время прокуратура Крыма собирается провести проверку соблюдения требований федерального законодательства при демонтаже кафе и дать оценку действиям работников администрации при принятии соответствующего решения. В администрации города Ялты ситуацию комментировать отказались.