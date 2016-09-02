Ташкент, 2 сентября, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Центральное телевидение Узбекистана готовит правительственное сообщение, которое озвучат во время эфира новостной программы «Ахборот» в 19.30 по местному времени (17.30мск).

Флаг Узбекистана

Как сообщил ИА REGNUM источник в Гостелерадио Узбекистана, из эфиров всех каналов исключены программы развлекательного характера, сериалы, реклама и другое.

В столице Узбекистана с прошлой ночи снимают с улиц государственные флаги страны, развешенные по случаю Дня независимости республики, который отмечается 1 сентября.