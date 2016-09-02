Москва, 2 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Понятие стратегического планирования в соответствующем законе предлагается уточнить и дополнить с точки зрения необходимости распознавания стратегических проблем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Николай Кузьмин (фракция КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вопрос

Автор законопроекта напоминает, что стратегическое планирование в настоящее время определяется законом, как деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально — экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. По мнению депутата, определение направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны «невозможно без предшествующего выявления и анализа имеющихся системных ограничений, дисбалансов и диспропорций в таком развитии и обеспечении и должно выстраиваться именно с учетом обозначенных негативных факторов.

В связи с этим законопроект предусматривает, что работа над стратегическим планированием должна проводиться на основании и по результатам распознавания стратегических проблем (проблемных ситуаций). «Принятие предлагаемого законопроекта позволит закрепить все необходимые содержательные аспекты стратегического планирования в России, а значит, будет способствовать более эффективному осуществлению соответствующей деятельности в целом», считает депутат.