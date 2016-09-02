Ялта, Крым, 2 сентября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В Ялте в районе Приморского пляжа пожилой мужчина попытался покончить с собой. В итоге, пострадавший получил значительные ожоги частей тела, его доставили в реанимацию, дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

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«Причиной попытки суицида стал конфликт вокруг одного из кафе на Приморском пляже, арендатором которого был пенсионер, в прошлом около 10 лет занимавший ответственную должность в Ялтинском горисполкоме», — пишет «Крыминформ».

Неназванный источник агентства рассказал, что перед тем, как совершить свой поступок, мужчина написал записку и выложил видео в интернете. «Администрацией Ялты было принято решение о сносе кафе, арендатором которого длительное время являлся 75-летний Александр С., с чем предприниматель был категорически не согласен», — рассказал собеседник агентства.

В итоге, пострадавший получил значительные ожоги частей тела, его доставили в реанимацию, дальнейшая судьба мужчины пока неизвестна.

В пресс-службе полиции корреспонденту ИА REGNUM не смогли прокомментировать инцидент.

В пресс-службе администрации Ялты также сообщили, что «не владеют информацией», и даже не смогли подтвердить, что торговый объект предпринимателя уже снесли. Также в пресс-службе администрации Ялты не смогли подтвердить, что уже начались сносы незаконных объектов торговли, анонсированные правительством республики на черноморском побережье Крыма с 1 сентября.

По телефону глава города Андрей Ростенко, находящийся в командировке в Приморском крае на Восточном экономическом форуме, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что «в курсе ситуации в общих чертах», но так же не знает, сносили объект предпринимателя или нет. Кроме того, по словам Ростенко, речь не идёт о кафе. «У него не было кафе, были самовольно установленные металлические конструкции — НТО», — пояснил председатель администрации Ялты.

Крымские СМИ сообщают, что пострадавший ранее работал в силовых структурах, а также занимал должность заместителя председателя Ялтинского горисполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в сентябре 2016 года начнут сносить незаконные постройки в 100-метровой прибрежной зоне. Только в зоне Большой Ялты и Большой Алушты насчитывается около 800 объектов, которые потенциально попадают под снос.

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