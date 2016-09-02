Иваново, 2 сентября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Двухлетнюю девочку разыскивает полиция в Иваново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении внутренних дел 2 сентября.

Greyerbaby Ребенок

В полицию днем 2 сентября обратилась бабушка девочки. Она рассказала, что вышла погулять с ребенком в Советском районе областного центра, в районе улицы 4-я Меланжевая. Женщине понадобилось ненадолго отлучиться в квартиру, коляску с ребенком она оставила на улице. Когда она вернулась, малышки в коляски не было.

Оперативным дежурным УМВД России по Иваново на место происшествия направлена следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Личный состав полиции областного центра поднят по тревоге, к поиску ребенка привлечены все наружные службы полиции, оперативники, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции. На месте также работает кинолог со служебной собакой, обученной поиску людей.

Полиция также просит содействия и у граждан — сообщить о возможном местонахождении девочки можно в полицию.