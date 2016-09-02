Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. ФК «Ростов» к встречам с «Баварией», «Атлетико» и ПСВ будет готовиться в составе 22 игроков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе желто-синих 2 сентября, клуб сделал заявку на матчи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

fc-rostov.ru Матч «Ростов» — «Аякс»

Защищать ворота на самом престижном европейском турнире будут Сослан Джанаев и Никита Медведев. На оборонительные позиции выйдут Денис Терентьев, Федор Кудряшов, Сесар Навас, заявлены также новички — Дмитрий Скопинцев, Миха Мевля, Папа Гуйе, Владимир Гранат.

Список хавбеков весьма внушительный — состоит из 10 игроков. Это Хорен Байрамян, Мусса Думбия, Александр Ерохин, Саид Эзатолахи, Тимофей Калачев, Игорь Киреев, Кристиан Нобоа, Александр Гацкан, а также два новичка — Андрей Препелицэ и Максим Григорьев. Заявка форвардов неизменна — Сердар Азмун, Александр Бухаров и Дмитрий Полоз.

Кто выведет команду на поле в качестве главного тренера, не сообщается. Напомним, что региональные власти, являющиеся собственником клуба, обещали назвать имя наставника к 1 сентября. Пока этого сделано не было. Исполняющим обязанности главного тренера значится Дмитрий Кириченко. В подготовке команды к матчам большую роль играет Курбан Бердыев, заявленный как консультант дружины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» в результате жеребьевки попал в группу D вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и ПСВ (Нидерланды). Первый выездной матч пройдет с немцами в Мюнхене 13 сентября. Домашняя встреча намечена на 28 сентября. В этот день на ростовском стадионе «Олимп-2» желто-синие примут голландцев.