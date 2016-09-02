Москва, 2 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Москве планируют завершить работы по реконструкции железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД и строительство путепровода на улице Юбилейной в Щербинке к 2017 году. Как заявил журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, движение по эстакаде запустят в феврале.

Mos.ru Путепровод через пути

«На объекте круглосуточно работают более 300 человек в две смены», — сообщил чиновник.

По его словам, в мае 2017 года организуют также зеленые насаждения у эстакады.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Шербинке необходимо решить проблемы с транспортной и социальной инфраструктурой. Напомним, работы по реконструкции путепровода в Щербинке начались осенью 2015 года в рамках программы развития Щербинки, одной из главных задач является улучшение транспортных связей с центром Москвы.