Рига, 2 сентября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Несмотря на введение «налога солидарности» и повышение ставок акцизного налога, доходы основного госбюджета Латвии в первой половине 2016 года оказались на 122 млн евро меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщает портал Delfi.lv.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В презентации о выполнении госбюджета, подготовленной Министерством финансов для заседания Национального трехстороннего совета, сообщается, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 29 млн евро выросли доходы государственного специального бюджета, на 22,3 млн евро выросли доходы консолидированного бюджета самоуправлений, а общее падение доходов составило 122 млн евро.

Как заявили эксперты, падение доходов связано с тем, что в 2016 году в связи с переходным годом между периодами планирования бюджета Евросоюза, заметно затормозился приток денег из структурных фондов ЕС, которые являются одними из главных «генераторов» латвийской экономики, занятости и доходов госбюджета.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола заявила, что после 2020 года, когда в Латвии закончится финансирование из фондов ЕС, государству придется повышать налоговые поступления. Предпринимателям министр порекомендовала научиться работать без дополнительных финансовых вливаний, которые ранее обеспечивали фонды.

В свою очередь глава Банка Латвии Илмар Римшевич считает, что осенью 2016 года в Латвии может обнаружиться недобор государственного бюджета и его придется пересматривать. По мнению Римшевича, латвийская экономика тормозится из-за многих факторов. Замедляется развитие нескольких очень важных отраслей — строительства, сферы транспортных услуг, латвийского экспорта. Из-за этого в начале января прогноз роста ВВП был понижен с 2,7% до 2,3%, а сейчас до 2%.

Читайте также: «Бюджет Латвии находится на пределе»