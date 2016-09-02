Махачкала, 2 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В городе Избербаш сегодня, 2 сентября, неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Никто из стражей порядка не пострадал. Бандиты скрылись с места происшествия, пишет РИА «Дагестан».

TheDigitalWay Преступник

Известно, что нападавшие были на автомобиле «Хендай» темного цвета. Сотрудники правопорядка остановили их для проверки документов. В это время из салона автомобиля в сторону полицейских раздались выстрелы. Машина была найдена брошенной на окраине Избербаша.

В настоящее время ведутся поиски бандитов, уточняется информация по количеству человек, находившихся в машине.

Читайте также по теме: В Дагестане ищут бандитов, убивших двух полицейских в Избербаше

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа текущего года в Дагестане было совершено нападение на наряд ДПС. Преступники подошли к инспекторам дорожно-патрульной службы на федеральной автодороге «Кавказ» недалеко от Избербаша и выстрелили в них из огнестрельного автоматического оружия. От причиненных ранений двое полицейских скончались на месте.