Москва, 2 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. В московском метро в декабре 2016 года состоится открытие станции метро «Ломоносовский проспект» Калининско-Солнцевской, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сейчас строители завершают работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Отделочные работы завершены на 90%», — уточнил чиновник.

Он добавил, что для удобства пассажиров принято решение построить дополнительный третий выход, для организации которого проложен тоннель-переход длиной около 200 метров.

Напомним, станция «Ломоносовский проспект» столичной подземки располагается на участке алининско-С­олнцевской линии между станциями «Парк Победы» и «Раменки».