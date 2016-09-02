Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Управление культуры Ростова-на-Дону объявило электронный аукцион на поставку двух искусственных елей, новогодних украшений и иллюминации. Обойдётся это удовольствие городской казне в 4,8 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября со ссылкой на документацию, размещенную на сайте госзакупок.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

Согласно техзаданию, две ели должны быть оснащены подиумами, к ним должны прилагаться новогодние игрушки: голографические шары, обычные шары, мишура, световые игрушки «Снежинка» и гирлянды. Все это предназначено для оформления донской столицы к празднованию Нового года и Рождества Христова. Вероятно, одна из елей будет установлена у входа в парк имени Горького, вторая — на площади Советов перед зданием облправительства.

Поставка елей будет произведена за счет средств поставщика. Аукцион будет проведен 22 сентября.

Напомним, что в прошлом году администрация Ростова-на-Дону на новогоднее убранство города была готова потратить более 21 млн рублей. Но оформить город к Новому году удалось несколько дешевле — было сэкономлено около 10 млн рублей. А в 2014 году на украшение города ко встрече 2015 года из казны областного центра было выделено 6,5 млн рублей.

Ранее по теме: 21 млн рублей намерены «вбухать» власти Ростова в новогоднее оформление