Брянск, 2 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. 1 сентября ученики школ в деревне Глуховка, поселке Лесной и деревне Кибирщина вышли на линейку, чтобы отпраздновать начало учебного года. Праздничная линейка состоялась вопреки попыткам местной власти закрыть учебные заведения. Корреспондент ИА REGNUM узнал, почему ученикам одной из школ пришлось проводить линейку у закрытой на замок школы, а другим даже не дали воспользоваться магнитофоном и микрофонами.

Андрей Трубников Брянская деревня Глуховка. Школа оказалась закрыта 1 сентября

Праздничная линейка в деревне Глуховка

(Записано со слов Андрея Трубникова, активиста «Родительского Всероссийского Сопротивления».)

В мае 2016 года администрация приняла решение о ликвидации школы в Глуховке, что вызвало протесты жителей. Родители подали заявление в прокуратуру, которая подтвердила, что закрытие школы было проведено с нарушением закона. Сейчас решение о ликвидации оспаривается в суде, очередное заседание запланировано через неделю. По закону, пока суд не вынес окончательного решения, школа не может быть закрыта. Как пояснил судья, администрация обязана обеспечить работу школы.

Утром 1 сентября возле Глуховской школы собрались ученики и их родители — те, кто отказался менять школу. Однако всех пришедших ждал неприятный сюрприз: вход в школу был закрыт на замок.

Невозможно проводить уроки без помещений и учителей, однако родители решили, что все-таки проведут праздничную линейку собственными силами. Грустная получилась линейка — как объяснить детям, почему их родная школа оказалась закрыта в День знаний? Мероприятие завершилось возложением цветов к монументу погибшим советским воинам Великой Отечественной войны (за этим памятником ухаживали ученики школы).

Андрей Трубников 1 сентября в деревне Глуховка

Могли ли себе представить прадеды, что на земле, которую они отстояли ценой своей жизни, появятся люди, которые вот так будут обходиться с жителями деревни? Почему у обескровленной советской власти нашлись средства, чтобы начать восстановление читальни, клуба, сразу, как только отвоевали деревню у оккупантов? Почему тогда восстановили школу, а сегодня средств на содержание учебного заведения вдруг не оказалось? Почему школа, в которой глуховские семьи учились поколениями, вдруг стала местным властям не нужна? Возможно, потому что фигурные фонарики и фонтан перед зданием администрации нужны им гораздо больше, чем детям — школа.

Сразу после линейки делегация родителей отправилась в прокуратуру, чтобы разобраться, почему школа закрыта, несмотря на то, что суд еще не вынес решения. Последнее слушание по этому делу было 30 августа, причем ни представитель администрации, ни представитель отдела образования на него не явились.

Андрей Трубников На двери сельской школы висит замок

Праздничная линейка в поселке Лесное

(Записано со слов Абдуллаева Кямала, активиста РВС.)

Дети пришли в свою родную школу, чтобы отпраздновать начало учебного года. Однако вместо торжественной линейки их ожидал автобус. Рядом суетился представитель районного отдела образования, который пытался убедить родителей и школьников, что вместо ликвидирующейся школы в Лесном им надо проехать в другую. Часть сагитированных родителей и детей села в автобус и уехала.

Другая часть заявила, что никуда не поедет. Если школа еще не закрыта, то с какой стати они должны её покидать? Следует напомнить, что накануне Дня знаний школа в Лесном была обезглавлена: 30 августа директор школы в Лесном Романенко Елена Григорьевна была уволена в спешном порядке, на её место никого назначено не было. Получается, что к первому сентября руководства у школы нет, по коридорам ходят растерянные учителя и родители и возмущаются происходящим.

Но все же учителями, школьниками и их родителями было принято решение торжественную линейку проводить. Торжественное открытие учебного года состоялось в холле, было сказано много теплых слов. В воздухе витало ощущение тревоги, что эта линейка может стать последней. И как-то особенно звучал гимн Российской Федерации в момент открытия. В звуках исполняемого детьми и родителями гимна слышались нотки про не сдающийся врагу тонущий крейсер «Варяг». После окончания линейки родители и учителя переместились во двор. В разговорах поминали администрацию, не стесняясь в выражениях. Взрослые твёрдо намерены продолжить защиту родной школы, а дети со 2 сентября должны приступить к занятиям.

Праздничная линейка в Кибирщенской школе

(Записано со слов Лебедева Александра, активиста РВС.)

Линейка в Кибирщенской школе была проведена в самых тяжёлых условиях. Утром первого сентября учителя готовились встретить учеников и провести праздничную линейку. Во дворе были выставлены столы и аппаратура.

Праздничное настроение было испорчено нагрянувшей делегацией из администрации под предводительством начальника районного отдела образования Татьяны Ивашкиной. Приехавшие сразу дали понять, кто здесь хозяин: запретили использовать для проведения линейки школьную электроэнергию, аппаратуру и мебель. Активисту «Родительского Всероссийского Сопротивления» указали на необходимость покинуть дворовую территорию школы, являющуюся муниципальной собственностью.

Лебедев Александр Деревня Кибирщина

Родители учеников так и не смогли добиться от начальника РОО документов, подтверждающих закрытие Кибирщенской школы. По словам Ивашкиной, она просто их не взяла с собой, так как приехала сюда не за этим.

Пришедшие с цветами дети застали возмущённых происходящим родителей и по-праздничному нарядную тётю из администрации за жарким спором, содержанию которого, пожалуй, стоит посвятить отдельную статью. Растерявшихся ребят провели в школу. Взрослые продолжили перепалку, но проводить линейку на территории школы ученикам так и не позволили.

Ликвидаторы письменно предупредили директора школы о том, что «проведение любых мероприятий на территории данного учреждения без распорядительных документов считается самоуправством», и удалились.

Линейку пришлось проводить за пределами муниципальной собственности. Кстати, линейка была хоть и непривычно тихой — ведь электричество и аппаратура тоже муниципальные, — но славной и душевной. Ребята без единой запинки прочитали уйму подготовленных стихов, спели песни. Дети улыбались, не видя плачущих за их спинами родителей.

После линейки, пока взрослые думали, что же им делать завтра, мальчишки взяли шашки и стали увлечённо играть. Да, давненько не приходилось видеть в руках современных школьников что-либо, кроме гаджетов.

Лебедев Александр Деревня Кибирщина. Линейку пришлось проводить прямо на улице

Что будет второго сентября, неизвестно. Школьный автобус будет ждать ребятишек возле импровизированной остановки, выполненной из двух брошенных на землю старых бетонных плит. Если пойдет дождь, детям придётся остаться наедине со стихией, ведь импровизаторы не удосужились сделать навес. Правда, можно прятаться под крышей заброшенного магазина, на стекло которого чьи-то заботливые руки аккуратно приклеили предвыборные агитационные материалы за кандидата в депутаты Государственной думы. Что ж, будет, что почитать в ожидании транспорта.

Кстати, кандидат является заслуженным педагогическим работником. Кому, как не ей, своими лозунгами благословить сельских ребятишек на верное служение людям, любовь к Родине?

Любимая школа, стены которой ещё помнят их смех, тоже будет ждать своих воспитанников, несмотря на то, что кто-то именует её теперь «муниципальная собственность».