Вашингтон, 2 сентября, 2016, 12:01 — ИА Регнум.



Michael J. MacLeod Американские и индийские военнослужащие

США и Индия в последние годы пошли на значительное сближение в области обороны, особенно после того, как две страны подписали 29 августа так называемый Меморандум соглашение о логистическом сотрудничестве (Logistics Exchange Memorandum of Agreement). Благодаря ему вооруженные силы обеих стран смогут использовать сухопутные и морские территории, а также воздушное пространство друг друга для восполнения запасов и проведения ремонтных работ, заключение этого соглашения носит значительный характер, пишет Кевин Ноделл в статье для War is Boring.

Автор отмечает, что хотя США подписали такие же логистические соглашения с другими странами, для Вашингтона и Нью-Дели это соглашение играет особенно важную роль. Несмотря на то что между двумя странами нет соглашения о взаимной обороне, тем не менее в отношении двух стран произошло сближение благодаря проведению совместных учений и заключению сделок на покупку оружия. С помощью меморандума эти связи укрепляются и оформляются официально.

Согласно совместным заявлениям правительств Индии и США, с помощью данного рамочного соглашения Индия может получить новые технологии, а также расширить свое сотрудничество в области торговли с США.

Национальные интересы Индии и США сходятся по большому числу вопросов. Обе страны обеспокоены проведением Китаем военной модернизации, а также агрессивными, как отмечает автор, действиями КНР в Тихом океане. Также в США и Индии испытывают обеспокоенность относительно нестабильных государств, терроризма и природных бедствий.

Однако обе страны не всегда были близки. История взаимных отношений Нью-Дели и Вашингтона носит длительный и непростой характер.

После обретения независимости Индией в начале холодной войны страна стала ведущим государством в движении неприсоединения, что означало, что Нью-Дели не считал себя союзником ни США, ни Советского Союза.

Тем не менее администрация президента Джона Кеннеди поддержала Индию в её войне с Китаем 1962 года. Тогда жесты Индии в сторону Советского Союза привели к тому, что официальные лица в Вашингтоне стали смотреть на бывшую британскую колонию с подозрением. После смерти Кеннеди США усилили поддержку основного противника Индии — Пакистана.

Когда противостояние Исламабада и Нью-Дели вылилось в активные боевые действия в 1972 году, США оказали Пакистану щедрую политическую и военную поддержку. В конце 1970-х годов, когда премьер-министром страны стал лидер антисоветской партии «Джаната» Морарджи Десаи, в отношениях Нью-Дели с Вашингтоном началась оттепель. Однако только в 1990-х годах обе страны пошли на реальные шаги к укреплению связей.

На этом пути тем не менее были преграды. После того как Индия провела испытания ядерного оружия в 1998 году, США ввели на короткий срок санкции. Однако поскольку большая часть других стран вела дела с Нью-Дели «как прежде», то запретительные меры оказались неэффективными, в результате чего они вскоре были ослаблены.

После 11 сентября сотрудники спецслужбы Индии предоставляли вооруженным силам США, вторгающимся в Афганистан, информацию разведки. На протяжении многих лет Нью-Дели поддерживал Северный альянс в его борьбе против поддерживаемого Пакистаном движения «Талибан» (запрещено в РФ).

За последние годы вооруженные силы Индии и США провели ряд совместных учений в рамках проведения миротворческих операций, борьбы с партизанскими движениями, а также в области борьбы с терроризмом. Спецназ США проводил учения для специальных сил армии и полиции Нью-Дели как в США, так и в Индии.

В то же самое время, на фоне того, как ООН с трудом выполняет свои обязательства по проведению миротворческих операций, Индия является одним из основных государств, направляющих своих военнослужащих в рамках этих миссий. При этом основную долю финансирования этих операций предоставляют США.

Возможно, наиболее важной переменой в отношениях двух стран стало сотрудничество на море. В ходе своего визита в столицу Индии министр обороны США Эштон Картер затронул возможность передачи Индии технологий, которые помогут индийским инженерам при создании ими первого в стране авианосца «Вишал». В Нью-Дели хотят, чтобы авианосец, который планируется закончить к 2028 году, был оснащен ядерной силовой установкой.

После того как 29 августа было подписан меморандум, глава Минобороны Индии Манохар Паррикар заявил, что благодаря этому соглашению ВМС Индии и США смогут более плотно сотрудничать в рамках гуманитарных операций в случае стихийных бедствий.

Однако Паррикар также отметил, что вопросы безопасности в море играют важнейшую роль в сближении США и Индии, поскольку, по его словам, и Нью-Дели, и Вашингтон заинтересованы в свободе судоходства и торговли в Тихом океане. Несмотря на то что Паррикар не указал, от кого конкретно исходит угроза свободе судоходства, догадаться, о ком идет речь, несложно. США и Индия открыто называют действия КНР на западе Тихого океана «агрессивными».

Несмотря на углубление сотрудничества, между двумя странами сохраняется недоверие. В 2013 году официальные лица Индии потребовали от США объяснений в связи с сообщениями о том, что ЦРУ прослушивало миссию Нью-Дели в ООН в Нью-Йорке, а также посольство Индии в Вашингтоне.

Через год Министерство иностранных дел страны вызвало американских дипломатов после того, как появилась информация, согласно которой Агентство национальной безопасности США шпионило за политиками и предпринимателями в Индии.

Помимо этого, сайт WikiLeaks опубликовал документы, из которых следовало, что сотрудники западных разведывательных структур работали в стране под видом членов иностранных благотворительных и неправительственных организаций, из-за чего официальные лица Индии были вынуждены занять более жесткую позицию по отношению к таким структурам.

В свою очередь, некоторые официальные лица США также испытывают подозрения относительно Индии. В Вашингтоне обеспокоены, что любые технологии, которые США передадут Индии, могут оказаться в руках России, с которой Нью-Дели все еще поддерживает близкие связи.

Однако на фоне того, как Китай разминает свои военные мускулы, а в Пакистане и Афганистене сохраняется нестабильная обстановка, укрепление отношений между Нью-Дели и Вашингтоном будет продолжаться.