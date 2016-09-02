Симферополь, 2 сентября, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Продажа имущества АО «Керченский рыбокомбинат» в 2014 году по цене, в разы ниже фактической, стала уголовным делом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе СУ СКР Крыма, дело возбуждено по статье о злоупотреблении полномочиями.

Иван Айвазовский Крым. Гурзуф

По версии следствия, в 2014 году «лица, выполнявшие управленческие функции» на предприятии, передали индивидуальному предпринимателю два рыболовецких судна — в счет долга. Переданы они были по цене в 1,7 млн рублей, при том, что фактическая их стоимость составляла более 12 млн рублей.

В результате работа предприятия была фактически заблокирована.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СКР.