Москва, 2 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Москве 10 и 11 сентября москвичи и гости столицы смогу бесплатно посетить 88 музеев и 10 выставочных залов, сообщается на сайте мэра и столичного правительства. Все музеи подведомственны департаменту культуры города. В некоторых учреждениях будут организованы экскурсии.

Alex «Florstein» Fedorov Музей-панорама «Бородинская битва»

Так, свои двери для бесплатного посещения распахнут такие музеи, как галерея Музея Москвы, музей-панорама «Бородинская битва», «Солянка ВПА», Музей истории ГУЛАГа, Музей моды, Центральный выставочный зал «Манеж» и многие другие.

Также предоставляется возможность посмотреть мемориальные квартиры Пушкина, Белого, Цветаевой, Высоцкого, музеи Сергея Есенина и Михаила Булгакова и посетить усадьбы «Кусково», «Измайлово», «Лефортово», «Коломенское» и «Царицыно».

Напомним, глава департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что в Москве подготовили обширную программу празднования Дня города. Будут организованы фестивали, мастер-классы, бесплатные экскурсии, театральные постановки, конкурсы, концерты и фейерверки. Основными площадками проведения мероприятий, 10 и 11 сентября 2016 года, станут Тверская улица, Красная, Манежная, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького, «Сокольники», музей-заповедник «Царицыно», музей-усадьба «Коломенское», ВДНХ и пешеходные зоны Москвы.

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