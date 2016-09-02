Киев, 2 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Дороги

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

СМИ сообщают, что радары вскоре снова могут вернуться на дороги Украины. Национальная полиция не успевает своевременно запустить систему видеофиксации нарушений, а рост количества ДТП (72 тыс. за январь — июнь 2016 года, на 20% выше, чем годом ранее) не позволяет и далее закрывать глаза на проблему. Правда, эксперты указывают, что быстро вставить «подпорку» не удастся: действующий закон о полиции не позволяет их применение. Ожидается, что проблема будет решена к концу года.

С конца текущего года к ремонтным работам на автодорогах Украины могут подключиться подрядчики из Японии. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Украины, ссылаясь на слова министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко после встречи с послом Японии на Украине Шигеки Суми: «Учитывая успешный опыт сотрудничества по проекту модернизации Бортнической станции аэрации, японская сторона рассматривает направления по реконструкции дорог, мостовых переходов, полигонов по захоронению твердых отходов и тому подобное».

Какие именно объекты выберет японская сторона и выберет ли вообще, станет известно после визита представителей японского правительства и бизнес-кругов, намеченного на ноябрь.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на днях назвал одну из трасс страны (Н-11 — Днепропетровск — Николаев) худшей на Украине, описав попутно «теневые» подробности ремонта дорог: «Ради превращения «дороги смерти» в нормальную мне пришлось общаться с рядом бандитов, авторитетов (причем не нации), представителей истеблишмента, убеждать их не блокировать работу… Почему-то в этом замечательном городе и области с прекрасными людьми концентрация подонков на бюджетных потоках превышает среднее по Украине».

Во время заседания правительства глава Мининфраструктуры пояснил эти странные для министра контакты и их причину: «По Николаевской области у нас ситуация трагическая. Я был дважды в этой области, даже совместно с «Укравтодором». Там произошло такое странное сращивание политиков с криминалитетом, который фактически блокирует нормальное проведение тендеров. Я надеюсь, мы урегулируем ситуацию, дорога в этом году будет сделана. Но государство четко должно показать, что оно хозяин в стране».

Ситуацию с ремонтом автодороги, занимающей второе место в этом непочётном рейтинге (Одесса — Рени), описал Геннадий Зубко на заседании правительства: «Одесский облавтодор, который в прошлом году получил на обход дороги Одесса — Рени, сделал только подготовительные работы. В этом году они не продолжают делать этот участок. Я получил заверения от облавтодора по поводу того, что из местного или из других источников эти работы будут проведены. Но с того времени проектные работы были увеличены со 150 млн до 225 млн грн». Ремонт указанной автодороги начался в марте, суммарный бюджет достиг 700 млн грн, работы не раз инспектировались руководством области и профильным министерством. Возможно, профильному министру следует пообщаться еще и с одесскими бандитами.

Характеристику Владимира Омеляна, данную им дорогам юга Украины, подтверждают и местные жители. Главное управление Национальной полиции в Николаевской области сообщает о случае перекрытия местными жителями трассы в Новобугском районе. По словам протестующих, это лишь предупредительная акция — они дают власти неделю на начало ремонта дороги, аварийное состояние которой и стало причиной столь радикальных действий.

Перекрытие дорог и раньше пользовалось на Украине популярностью, а сейчас и вовсе становится для граждан гарантированным средством привлечения внимания к своим проблемам (при минимуме затраченных ресурсов). К аналогичным мерам прибегли также жители Днепровского района города. Впрочем, их волнует не качество дорожного полотна, а неоднократные отключения электроэнергии.

В Волынской области сельские жители прибегли к аналогичной акции, протестуя против введения карантина (одна из областей Украины, где зафиксирована эпидемия африканской чумы свиней). А жители Львовщины перекрыли трассу Львов — Рава Русская из-за возобновления работы Грибовичского полигона бытовых отходов (этим летом обвал и пожар на полигоне унесли жизни нескольких человек, после чего мусор из Львова начали вывозить в другие города Украины — от Черновцов до Днепропетровска). Пикетчики угрожают перекрыть куда более важную международную трассу Киев — Чоп, если не будут услышаны

Как сообщалось ранее, едва ли не главная причина плачевной ситуации с автодорогами на юге — перегруженные зерновозы. Есть решение отдельных портов Украины не принимать фуры с перегрузом, однако в целом проблемы это не решит. Глава областного совета Виктория Москаленко в комментарии сайту «Преступности.НЕТ» заявила, что область готова рассмотреть вопрос закупки габаритно-весовых комплексов и оснастить ими пункты контроля на дорогах: «У нас работает временная комиссия по контролю за ремонтом дорог государственного и местного значения, но мы не можем до этого времени получить от Службы автомобильных дорог и от «Укравтодора» ответ, какая же цена всё-таки этих ГВК. Когда мы будем иметь цену стационарного весового комплекса, мы сможем сказать, имеет ли возможность областной бюджет потянуть эти расходы. Тем более что мы ещё с мэром города предварительно это обсуждали, но все ожидаем, какая их цена». Глава областного совета уточнила, что такая поспешность связана с тем, что закупка ГВК через Мининфраструктуры ожидается не ранее марта следующего года. Тогда как ситуация (начинается экспорт зерна нового урожая) требует быстрых действий, без которых деньги на ремонт дорог окажутся просто выброшенными на ветер. К слову, такой парадокс (нет смысла ремонтировать дороги до установки ГВК) характерен и для всех областей Юга Украины, а не только Николаевщины.

«Мы приняли амбициозную программу на 2017 год по реконструкции дорог, — напоминает премьер-министр Украины Владимир Гройсман. — Задание программы заключается в том, чтобы начать полномасштабное строительство, продолжить ликвидацию ям и реализовать стратегию развития проектов МФО по капитальному строительству». Детали и показатели амбициозной программы глава правительства не уточнил.

Железная дорога

Украинские СМИ сообщают об аресте спорткомплекса экс-главы Юго-Западной железной дороги (одно из шести структурных подразделений «Укрзализныци») Алексея Кривопишина. История с Кривопишиным тянется давно. Ранее он был уволен с занимаемой должности в связи с коррупционным скандалом (махинации с тендерами для ЮЗЖД, на доходы от которых и был построен спорткомплекс — вместо базы отдыха для сотрудников компании), успел стать советником мэра Киева, подать несколько исков в суд с требованием восстановиться в должности и даже выиграть один из них. И вот только теперь суд наложил арест на имущество, по поводу которого Кривопишин и был уволен в марте 2015 года. ЮЗЖД обслуживает перевозки на территориях Киевской, Винницкой, Житомирской Хмельницкой, Черниговской, Сумской областей и занимает второе место по грузоперевозкам среди подразделений «Укрзализницы».

Замглавы Минэкономразвития Юлия Ковалив в интервью изданию «Фокус» коснулась планов приватизации «Укрзализници»: «Скорее всего, само железнодорожное полотно не будет подлежать приватизации. А все остальное — вокзалы, подвижной состав — может стать конкурентным рынком, а не госмонополией, как сейчас». Таким образом, приватизация железнодорожной компании будет проходить по классической схеме: в частные руки будет передано всё, что может приносить прибыль. На балансе у государства же останется собственно инфраструктура, требующая постоянных затрат хотя бы на поддержание состояния.

По итогам января — июля в «Укрзализнице» фиксируют рост перевозок. Сегмент черных металлов вырос на 12,4%, зерна — на 4% (до 14,5 и 15 млн т соответственно, совокупный прирост — 2 млн т). Рост мог бы быть заметнее, если бы до 41 млн т (примерно на 2 млн т) не просели перевозки железорудного сырья. При этом особого прироста по перевозкам угля не наблюдается, хотя ранее мы фиксировали жалобы металлургов в отношении того, что энергетический уголь имеет приоритет перед всеми остальными грузами. Прошлогоднее падение перевозок (-25%) каменный уголь не только не отыграл, но и фактически пока остается на уровне 2015 года.

Издание «Деловая столица» подчеркивает, что проблемы с перевозкой металлургических грузов остаются актуальными, что может вновь негативно отразиться на динамике ВВП. При этом, говорится в материале, монополист не забывает периодически инициировать повышение тарифов на железнодорожные перевозки и искренне удивляется, почему падают его доходы в этой сфере. По данным издания, в первом полугодии текущего года выручка «Укрзализныци» в сфере грузовых перевозок упала почти на 7% в сравнении с І полугодием 2015 г., составив около 25,6 млрд грн. Причина же весьма проста: общее падение грузооборота компании в январе — июне 2016 г. составило порядка 6,4%, включая транзитный поток, обвалившийся более чем на треть. «Мир знает примеры, когда развитие железнодорожного транспорта становилось драйвером роста всей экономики. Однако на Украине пока складывается другая ситуация. Приход в «Укрзализныцю» нового менеджмента во главе с Войцехом Балчуном нисколько не улучшил ситуацию. По факту происходит систематическое ухудшение по всем фронтам», — таков вывод исследования.

«Укрзализниця» подписала меморандум о сотрудничестве с поставщикам ГСМ, сообщает пресс-служба компании: «Мы желаем увеличить количество поставщиков топлива и создать такую модель, которая даст нам гарантию рыночной цены и его стабильные поставки. Система закупок в «Укрзализныце» была не идеальной. Наша сегодняшняя встреча поможет найти решение, каким образом сделать процесс закупки топлива открытым и оптимальным для железнодорожного транспорта и нефтетрейдеров». Ранее поставки 80% от годовой потребности железной дороги (300−350 тыс. тонн) обеспечивали две компании. Глава «Укрзализници» Войцех Балчун намерен увеличить количество поставщиков за счёт снижения закупок у основных поставщиков (добившись тем самым ценовых уступок).

Польский менеджер констатировал, что сейчас в локомотивах и в вагонах, особенно пассажирских, износ составляет более 80%. «Поэтому мы хотим подготовить новую политику и новый инвестиционный план нашего подвижного состава. Но модернизация подвижного состава — это тот процесс, который никогда не заканчивается на железных дорогах», — заявил он. «Даже если мы сейчас начнем процесс модернизации, то, имея несколько тысяч пассажирских вагонов и несколько десятков тысяч грузовых вагонов, нам потребуется несколько лет, чтобы модернизировать весь этот подвижной состав. Когда мы будем делать модернизацию последних вагонов из этой группы, то уже те, которые мы модернизировали первыми, нужно будет снова модернизировать», — пояснил Балчун.

Также в «Укрзализныце» заявили о создании собственной охранной фирмы. В настоящее время она работает в тестовом режиме и охраняет только вокзал «Киев-Пассажирский». Однако в дальнейшем её сотрудники возьмут на себя охрану всех вокзалов, станций и поездов.

Аэропорты

В запорожском аэропорту в конце 2016 года планируют начать строительство нового пассажирского терминала. Также руководство области добивается от правительства выделения 600 млн грн на реконструкцию взлётно-посадочной полосы и нашло инвестора, готового вложить в аэропорт 120 млн грн.

В другом региональном аэропорту (Николаев) не до развития. На этой неделе он был полностью обесточен: «На охраняемых объектах не работает сигнализация, в аэропорту нет воды, поскольку отключены электронасосы на скважинах, не функционирует даже метеопункт, который включен не только в общую систему метеослужбы Украины, но и ежедневно передает информацию в европейские метеоцентры», — пишет местный интернет-ресурс «Новости N». Причиной отключения стала задолженность, возникшая ещё в 2006 году. На сегодня аэропорт должен энергетикам 5 млн грн.

В Мининфраструктуры анонсировали планы по строительству воздушного экспресса в столичный аэропорт «Борисполь». Деньги на строительство (352 млн долл) готов выделить Украине Китай. Однако целесообразность проекта вызывает сомнения у экспертов: «Как показывает мировой опыт, рельсовое сообщение обычно строится при пассажиропотоках в 15−20 млн пассажиров и когда есть серьезные сложности в сообщении с аэропортом. В Торонто рельсовое сообщение UP Express построили, лишь когда пассажиропоток достиг 36 млн человек. Стоимость проекта составила $351 млн. И даже сейчас оно не пользуется большим спросом среди пассажиров и приносит ежегодный убыток $20 млн. Они уже и цену на билет снизили, и все равно никак не могут этот поезд загрузить», — предостерегает глава Центра политического и экономического анализа Александр Кава в комментарии для издания «Новое время».

Украина заинтересована в том, чтобы стать авиационным хабом на пути из Азии в Европу, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Нам очень интересно, чтобы Азиатские авиакомпании летали через Украину. Чтобы, например, рейсы из Сингапура делали посадку в Киеве или Львове, а потом летели дальше», — отметил он.

Продолжается заочная перепалка насчет простаивающего аэропорта «Ужгород» в Закарпатье Украины. Местный политик Виктор Балога, который в свое время был главой администрации президента Ющенко, заявил, что аэропорт не работает из-за местной власти. По его словам, мифы о том, что в Закарпатье не хочет никто летать, и том, что закончилось соглашение со Словакией, которая позволяла нашим самолетам залетать на территорию страны, никак не связаны с реальностью. Балога отметил, что он не понимает, как руководство государства и области может не реагировать на закрытый аэропорт «Ужгород». Напомним — ранее губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что за 25 лет независимости Украины Ужгородский аэропорт так и не получил специальный забор, поэтому на взлетную полосу из окружающего леса часто выбегали дикие животные.

Порты

В пресс-службе Мининфраструктуры заявляют о том, что Китай готов инвестировать в создание транзитного маршрута на территории Украины. Сообщается, что Фонд Шёлкового пути готов инвестировать в транспортировку грузов через порт Ильичёвский в Одесской области.

Инвестировать в развитие порта намерена и компания «Фармшиппинг», которая планирует за три года построить в нём комплекс по перевалке с/х грузов мощностью 14 млн тонн в год. Это почти равняется текущим оборотам порта (17,5 млн т за 2015 год).

Китайские инвесторы намерены построить глубоководный порт на территории материковой Украины вместо Крыма, сообщил в интервью изданию «Левый берег» посол Украины в Китае Олег Демин.

«Инвесторы, которые собирались строить порт в Крыму, публично заявили, что не будут иметь дело с марионеточной властью оккупированного полуострова и не будут приступать там к этому проекту. Наоборот, они готовы такой порт строить на материковой Украине, уже проведена очень большая изыскательская работа, уже есть варианты», — заявил дипломат. Однако, оказывается, в Киеве не определились, нужен ли этот проект в принципе. «Далее дело за украинской стороной… Украина должна сказать, нужен ей этот порт или не нужен. Киев пока думает», — сказал Демин.

Украинские зернотрейдеры сталкиваются со сложностями при отправке зерна. С 26 по 30 августа действовало ограничение на отправку зерновых в украинские порты. При этом порт в Ильичёвске до особого распоряжения не принимает зерновые вообще (на 28 августа в порту скопились и ожидали погрузки около 300 вагонов и полторы сотни грузовых автомобилей с зерном). Это грозит стать для зернотрейдеров проблемой как минимум на весь маркетинговый год. Причина такой ситуации — повышение транзитных пошлин Россией с 1 августа.

В Николаевском порту сообщают о росте перевалки по итогам за январь — июль: экспорт — 8,8 млн т, импорт — 2,8 млн т. (0,9 и 0,09 млн т соответственно). И даже сокращение транзита с 1,2 до 0,6 млн т не смогло увести общий баланс в минус.

Контейнерные перевозки через порты Украины также демонстрируют уверенный рост — в среднем +25% за январь — июль 2016 года к 2015-му. При этом растут только экспорт и импорт (+29%, 153 тыс TEU и +26% 166 тыс TEU). Транзит сократился до 16,7 тыс TEU (-21% к показателям 2015 года, которые, в свою очередь, обвалились к 2014-му на 40%). Сложно сказать, как это повлияет на планы Фонда Шёлкового пути инвестировать в портовую инфраструктуру Украины: тенденции неутешительны, зато Китай может попробовать получить за свои инвестиции и обеспечение транзитного потока значительные преференции.

В целом же грузооборот морских портов Украины за период января — июля снизился на 10% к сопоставимому периоду предыдущего года. Согласно официальным данным, с начала года переработано 73,8 млн т грузов — это на 8,2 млн т меньше, чем годом ранее. Важно, что спад охватил все составляющие грузопотоков — как внешнеэкономические перевозки, так и внутреннее сообщение.

Андрей Соколов, начальник Херсонского морского торгового порта, размышляя о будущем портов, подчеркивает, что это один из стратегических активов страны, поскольку транспортная отрасль обслуживает экономику.

«Но грузоперевозки и перевалка через порты пронизаны коррупцией и злоупотреблениями — от манипуляций со средствами в капитальные инвестиции до отлаженного ежедневного воровства дизтоплива», — констатирует он. Возможность изменить положение дел Соколов видит в привлечении инвесторов.

«Уже сейчас в отрасли есть некоторые позитивные сигналы для инвесторов… Так, около месяца тому назад Одесский морской торговый порт подписал меморандум с одной из ведущих мировых компаний P&O Maritime, что означает не только инвестиции, но и внедрение лучших мировых практик в управлении процессами в порту. Это действительно знаковое событие, когда профессиональные операторы решаются начать процесс работы на Украине. И хотя пока что подписан только Меморандум, заинтересованность такой компании, как P&O Maritime, должна послужить сигналом для других инвесторов к тому, что вкладывать в Украину можно и нужно», — отмечает чиновник. Вместе с тем «антипример», по его мнению, — приватизация по-украински. «Предприятия переходят в частные руки по заниженной цене с дальнейшей эксплуатацией объекта с целью выжать из него все, что можно, не вкладывая. Или другая цель — выгода от перепродажи», — заявил Соколов.

Статистика

Госстат фиксирует изменение предпочтений украинцев в перемещениях по стране. Так, за январь — июнь 2016 года вырос пассажирооборот (количество пассажиров помноженное на расстояние) на ж/д транспорте и сократился на автотранспорте. При этом пассажиропоток (количество пассажиров) на железной дороге остался прежним, а на автотранспорте снизился на 12,4%. Это означает, что украинцы при перемещениях на большие расстояния стали предпочитать ж/д транспорт.

В целом же железные дороги за полгода перевезли 192,9 млн чел (192,3 млн в 2015-м), автомобильный транспорт — 1009,3 млн чел (1171,7 млн в 2015-м). Впрочем, Александр Кава в комментарии сайту «Минпром» допустил, что статистика может быть неточна: «В кризис всё больше игроков рынка уходит в тень, не платит налоги и не подает статистику». Автоперевозчики могут делать это легко, железнодорожники — не могут вовсе.

Рост авиаперевозок на этом фоне (3,3 млн против 2,7 в 2015-м) выглядит несколько неожиданным и, возможно, частично объясняется перенаправлением части российских туристических потоков в украинские аэропорты (после рекомендации Ростуризма турфирмам не продавать туры в Турцию в конце прошлого года). Второе объяснение: «Борисполь» (Киев) стал активнее использоваться авиакомпаниями в качестве пересадочного хаба. Следует отметить, что данные Госстата по пассажиропотоку авиатранспорта отличаются от данных Госавиаслужбы (4,25 млн чел), а также от общего количества пассажиров в аэропортах Украины за 7 месяцев 2016 года (6,78 млн чел). Впрочем, темпы роста у Госстата и Госавислужбы почти совпадают. К слову: планка в 3 млн пассажиров была преодолена в аэропорту «Симферополь» 8 августа.

Главный аэропорт Украины «Борисполь» в августе 2016 года обслужил 976 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем в августе 2015 года. Всего за 8 месяцев текущего года аэропорт обслужил 5,5 млн пассажиров — на 15,5% больше, чем в прошлом году, и на 19% больше, чем в позапрошлом году. Согласно официальной информации, впервые за последние три года госпредприятие получило прибыль — более 540 млн грн чистой прибыли по данным, полученным в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Для сравнения: в 2013 году убытки предприятия по МСФО составляли 77 млн грн, а в 2014 году — 513 млн грн.

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