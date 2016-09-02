Ташкент, 2 сентября, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Состояние здоровья президента Республики Узбекистан Ислама Каримова резко ухудшилось, соответствующее сообщение опубликовано 2 сентября на сайте правительства страны.

inspiri В больнице

«Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 78-летний глава Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в одну из больниц Ташкента.

Утром 29 августа его дочь сообщила, что отец госпитализирован в связи с инсультом и находится в реанимации.

В ночь с 29 на 30 августа в СМИ появилась информация о кончине Ислама Каримова днем 29 августа. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.