Новосибирск, 2 сентября, 2016, 06:52 — ИА Регнум. В Новосибирске водитель трамвая выволок из салона мужчину, которой, судя по всему, находился без сознания, и оставил лежать на тротуаре рядом с рельсами на трамвайной станции «Бугринская роща», сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». На странице службы в социальной сети «Вконтакте» опубликовано видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала происшествие.

Стоп-кадр с камеры наблюдения Водитель трамвая волоком вытащил мужчину из общественного транспорта и оставил лежать возле рельс

Судя по дате, указанной на видео, происшествие произошло около 19:00 часов 1 сентября. На записи видно, как водитель трамвая волоком вытаскивает мужчину из общественного транспорта, а кондуктор ногой вышвыривает со ступенек что-то похожее на головной убор и затем выметает веником мусор. После этого трамвай уезжает.

Мужчина пролежал возле дороги почти час. Прохожие — по видео это видно, пытались оказать ему первую помощь до приезда скорой. В итоге бригада скорой помощи увезла его в больницу.

В Главном управлении МВД России по Новосибирской области ИА REGNUM заявили, что в полицию заявлений или обращений по данному происшествию не поступало, поэтому сотрудники полиции никаких мероприятий по этому поводу не проводили.