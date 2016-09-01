Минск, 2 сентября, 2016, 00:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 1 сентября принял участие в неформальной министерской встрече ОБСЕ, которая прошла в Потсдаме по инициативе председателя ОБСЕ, федерального министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии Владимир Макей и Франк-Вальтер Штайнмайер

Участие было небесполезным, как следует из официального сообщения: «В рамках заседания Макей представил видение Белоруссии в отношении развития ситуации в сфере безопасности в регионе ОБСЕ, отметив, в частности, рост напряженности и различных угроз».

Представитель постсоветской республики призвал страны ОБСЕ к совместным действиям по восстановлению жизнеспособности режима контроля над обычными вооружениями в Европе, гармонизации интеграционных процессов и урегулированию существующих конфликтов, включая украинский кризис. Он подтвердил готовность официального Минска всячески содействовать данным процессам, а также провёл ряд встреч с неназванными руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств-участников ОБСЕ.

Также 1 сентября в Минске замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина провела переговоры с прибывшим в постсоветскую республику с рабочим визитом председателем Европейской народной партии (ЕНП) Жозефом Долем. Итог встречи пресс-служба министерства выразила в одном предложении: «В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом, а также подготовки к парламентским выборам в Белоруссии».

В тот же день председатель Европейской народной партии Жозеф Доль принял участие в несанкционированной властями Белоруссии акции оппозиционеров. Они устроили пикетирование и шествие, передав представителю Белтелерадиокомпании обращение с требованием создать общественное телевидение. Будет ли привлечён к административной ответственности Доль — пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск позиционирует себя как «центр Европы», «сердце Европы», «донор международной и региональной безопасности». Особым достижением дипломатии постсоветской республики считается организация минских встреч Контактной группы по урегулированию украинского кризиса, призванной проговаривать реализацию решений «нормандской четвёрки» на фоне непрекращающейся войны на Украине.