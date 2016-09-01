Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Адвокат Илья Ремесло, представляющий интересы гражданина, подавшего иск к властям Петербурга в связи с установкой доски Маннергейму, частично опубликовал текст иска в своем микроблоге.

vk.com Доска Маннергейму, залитая краской

Автор иска — петербуржец Кузнецов П.А. — в своем заявлении напоминает, что «с именем Карла Маннергейма связана самая трагическая страница истории нашего города — блокада Ленинграда». «Маннергейм осуществлял командование финскими войсками, обеспечивавшими блокаду города с северного направления», — напоминает Кузнецов.

Он также приводит выдержку из приказа Маннергейма, изданного после нападения нацистской Германии на СССР: «В этот исторический момент финские и немецкие солдаты вновь, как и во время освободительной войны в Финляндии в 1918 году, стояли плечом к плечу как товарищи в битве с большевизмом, с Советским Союзом… Это славное братство по оружию будет воодушевлять моих воинов в борьбе против общего врага».

Также в иске приводятся высказывания Маннергейма, подтверждающие, что со стороны Финляндии участие в войне против СССР вместе с гитлеровской Германией имело исключительно захватнические цели, а сам маршал ставил целью своей армии захват Карелии и Беломорья.

Автор иска приводит суду исторические свидетельства, подтверждающие создание концлагерей на оккупированной войсками Маннергейма территории СССР, в которых происходило массовое истребление военнопленных и мирных жителей, в том числе с помощью голода, а также применялись пытки и зверские избиения узников.

«Чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, в частности, установила, что виновными за все злодеяния, совершенные финско-фашистскими захватчиками на территории Карело-Финской ССР, являются правительство Финляндии и командование финской армии», — цитирует гражданин Кузнецов сборник документов и материалов о злодеяниях финских захватчиков, изданный в Ленинграде в 1945 году.

По словам заявителя, «установление в Санкт-Петербурге мемориальной доски Карлу Маннергейму по существу означает возложение на меня как жителя Санкт-Петербурга обязанности сохранять историческую память о личности Карла Маннергейма как части исторического наследия, передавать эту память последующим поколениям, относиться к указанной личности с почитанием».

При этом истец напоминает, что установление мемориальных досок в северной столице находится целиком в компетенции правительства Санкт-Петербурга, что оговорено в соответствующем городском законе.

«На основании изложенного полагаю, что действия правительства Санкт-Петербурга по установлению мемориальной доски пособнику и союзнику фашистской Германии Карлу Маннергейму умаляют моё человеческое достоинство», — пишет автор искового заявления.

Истец полагает, что по смыслу положений городского закона о мемориальных досках, в Санкт-Петербурге не могут устанавливаться доски в память о лицах, «питавших ненависть к нашему Отечеству, несущих ему зло и несправедливость». «Установление таких мемориальных досок означает непочтительное отношение к нашим предкам, забвение их Великого подвига как части нашего исторического наследия», — делает вывод петербуржец Кузнецов П.А.

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Напомним, рассмотрение иска по существу назначено в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга на 14 сентября. Даже если доска Маннергейму до этого срока будет демонтирована властями, иск не будет отозван, сообщил ранее ИА REGNUM адвокат Илья Ремесло. Он пояснил, что это необходимо для предотвращения попыток вернуть доску.

Также напомним, что, по имеющимся данным, Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга уже получил от Комитета по культуре документы о демонтаже мемориальной доски Карлу Маннергейму с фасада дома №22 по Захарьевской улице. Ранее акт о появлении незаконно установленного объекта был составлен администрацией Центрального района Петербурга и передан в Комитет по культуре.

Согласно нормам городского законодательства, после передачи акта и фотофиксации факта противоправной установки доски у властей есть месяц на ее демонтаж. Этот срок истекает 8 сентября. Символично, что именно на этот день приходится скорбная дата 75-летия начала блокады Ленинграда.