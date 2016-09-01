Воронеж, 1 сентября, 2016, 22:37 — ИА Регнум. В Воронеже 1 сентября после летних каникул работу начали 118 школ. По традиции, День знаний во всех учреждениях начался с торжественных линеек и классных часов. На уроки отправились более 20 тысяч детей.

ИА REGNUM Запуск воздушных шаров — привычный, но один из самых зрелищных моментов на торжественной линейке

Как уже сообщало ИА REGNUM, День знаний в Воронеже начался с автомобильных пробок. Самые большие заторы образовались в 8−9 часов утра, пока школьников и студентов развозили по торжественным линейкам. В центре города движение было затруднено и днем: родители повезли детей домой после «уроков мужества», а некоторые школы, наоборот, проводили линейки «во вторую смену».

Школьники и студенты после линеек отправляются возлагать цветы к памятникам

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Хотя цветочные магазины уже пережили наплыв покупателей 30 и 31 августа, 1 сентября их выручка наверняка оказалась немаленькой. Очереди из школьников, которые явно вспомнили про букет для учителя в последний момент, выстраиваются не только к окошкам цветочных киосков, но и сидящим неподалеку пенсионеркам с более «бюджетным» товаром. Места для несанкционированной торговли они выбирают странные — например, торговая точка с хризантемами и детскими шариками располагается под вывеской ночного клуба.

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К празднику активизировались и агитаторы. В спальных районах кандидаты напоминают о себе не так активно, зато в центре концентрация предвыборных материалов на квадратный метр заметно возрастает. Только у «Пролетария» свои кубы выставили сразу несколько партий (а кто-то — дважды), между ними курсируют промоутеры. Там же проходит пикет, приуроченный к 1 сентября.

1 сентября в Воронеже

Из-за погоды нарядные школьники и студенты, гулявшие по городу днем, переместились в кафе и кинотеатры. Многие излюбленные места отдыха воронежцев также не располагают к веселью: например, детский парк отдыха «Орленок», куда обычно первоклассники шли с родителями после школы, сейчас обходят стороной — после того, как оттуда вывезли аттракционы, парк стал напоминать свалку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области 1 сентября начали работу 777 школ. На уроки отправились более 200 тыс. детей, из которых почти тысяча — первоклассники. Всего же на строительство, ремонт и реконструкцию учреждений общего образования в регионе направили 343,8 млн руб., 204,7 млн руб. из этих денег — средства федерального бюджета.

Учиться в две смены продолжат дети в 82 школах в 11 муниципалитетах, большая часть из них — 60 — остается в Воронеже. При этом количество школ, работающих в двусменном режиме, до конца учебного года власти планируются снизить до 10%.