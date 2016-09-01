Бухарест, 1 сентября, 2016, 21:40 — ИА Регнум. «Самым важным ресурсом НАТО является ее единство», — заявил, как сообщает румынское государственное ИА Agerpres, заместитель генсека альянса Александр Вершбоу по итогам состоявшейся в Бухаресте встречи с главой МИД Румынии Лазэром Комэнеску.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

По его словам, выработка на Варшавском саммите НАТО общей позиции относительно «вызовов» с Востока и Юга, «демонстрирует тот факт, что Альянс един как никогда». Вершбоу добавил, что альянс уделяет большое внимание мерам по повышению обороноспособности и «обескураживанию» противника на восточном фланге в том числе в Черноморском регионе.

Комэнеску в свою очередь сказал, что Бухарест поддерживает повышение роли НАТО в Черноморском регионе, а также «единство союзников и солидарность членов альянса в реализации принятых решений».

Министр иностранных дел Румынии также заявил, что Бухарест «поддерживает действия НАТО в направлении энергетической безопасности, учитывая взаимодополняемость различных компонентов безопасности».

Кроме того Комэнеску подчеркнул важность активной поддержки Украины, Грузии и Молдавии «в чрезвычайно сложном региональном контексте, характеризующемся непредсказуемостью и напряженностью».