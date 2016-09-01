Махачкала, 1 сентября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. На этой неделе в Дагестане вновь разгорелись страсти вокруг темы трехлетней давности про самурский водовод, который должен обеспечить водой город Дербент и Дагестанские Огни. Местные жители выходят на акцию протеста и не дают работать технике, занимающейся строительством артезианских скважин. К теме вновь вернулись после заявления руководителя Республиканского информационного агентства «Дагестан» Магомеда Магомедова о необходимости привлечения армии к охране Самурского водовода.

dagestan.travel Лиановый лес в Дагестане

Это вызвало бурное обсуждение в сети интернет. Магомедов такое заявление сделал в ходе пресс-конференции на площадке РИА «Дагестан» с участием директора Института геологии Дагестанского научного центра РАН Василия Черкашина и замдиректора Центра госгеомониторинга Светланы Юрченко. Магомедов выразил сомнение, что самурцы, блокирующие строительство водовода, действуют не самостоятельно и что за ними, возможно есть некоторые политические силы. В ответ на различных сайтах журналиста обвинили в том, что он призывает использовать армию против граждан, отстаивающих свои интересы и пытаются сохранить уникальный лиановый лес. На своей странице в Facebook Магомедов заявляет, что он предлагал подключить армию только для сохранения работающей там техники и самой стройки.

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«Простым рабочим не дают работать, сжигают технику и государственное имущество. Застройщик обращается в правоохранительные органы, но результата от этого мало. На мой взгляд правительство республики должно раз и навсегда решить, строим мы этот водовод или нет. Если да, но необходимо принять меры», — заявил Магомедов.

Самурский водовод должен обеспечить питьевой водой населения Дербента и прилегающих населенных пунктов. Сейчас построены три площадки по водозабору. Осталась работа по бурению скважин.

В последнее время полемика вокруг строительства водовода идёт с новой силой. 17 августа в селе Самур прошел сход местных жителей, которые вновь потребовали прекратить бурение артезианских скважин. По их словам, в результате этого может резко снизится уровень подземных вод. Это приведет к гибели реликтового лианового леса в устье реки Самур, а также резко снизится вода в колодцах местных жителей — единственных источник воды в близлежащих селах.

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В 2014 году после долгих разбирательств, митингов и многочисленных экспертиз с привлечением различных специалистов, строительство водовода было приостановлено до получения экспертизы на сам проект и его влияние на экосистему лианового леса. По словам общественников, условия так и не были выполнены. Как и прежде, жители села Самур и соседних населенных пунктов опасаются за истощение подземных водных ресурсов. Но и сейчас нет единого мнения о том, вредит это строительство водовода местной экологии или нет.

Представители Института геологии и Центра госгеомониторинга считают, что на наличие воды в колодцах местных жителей уровень подземных вод не играет роли и лиановому лесу угрозы нет. А другая сторона заявляет, что ни одного аргументированного доказательства этому они еще не получили и намерены до конца противостоять строительству водовода.

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