Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 1 сентября, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Издали стоящая у подножия Медведь-горы школа напоминает сказочный замок с башнями. «Прямо как Хогвартс!» — воскликнул первоклассник, впервые увидевший свою школу.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM

В Артеке детей из дальних лагерей привозят к школе на автобусах, из ближних — вожатые приводят сами. Детей из Гурзуфа также привозит школьный автобус — иначе через КПП на территорию Международного детского центра им не попасть. 1 сентября доступ на территорию лагеря дали и родителям, и они чаще детей фотографируют на телефоны всё, что видят.

Владислав Осипов ИА REGNUM

А фотографировать — есть что. Такую торжественную линейку в артековской школе проводят впервые. Школе сегодня исполнилось 25 лет.

Владислав Осипов ИА REGNUM

У каждого артековского лагеря свой цвет детской одежды, вот и получилась такая разноцветная палитра.

Владислав Осипов ИА REGNUM

В белых футболках — отряд детей из Монголии

Владислав Осипов ИА REGNUM

Пока не началась линейка, вожатые с детьми кричат кричалки, танцуют.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Первоклассники здесь — жители Гурзуфа и ближайших посёлков. В классах чуть постарше они будут сидеть за одними партами с детьми, приехавшими в Артек на отдых. Пока же с удивлением и недоверием смотрят по сторонам, видно, что не выспались.

Владислав Осипов ИА REGNUM

По словам родителей, собрать первоклассника в школу стоило от 15 до 20 тысяч рублей.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Цветов много не бывает. Артековские учителя их любят, как и учитель в любой другой школе.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Школьный звонок на линейку принёс в сопровождении пионеров герой артековских песен — «бородатый Абсолют».

Владислав Осипов ИА REGNUM

Красный галстук и пилотку в Артеке уже не носят. Это элемент костюмированного шоу. Согласитесь, странно смотрится пионер в пилотке и с нательным крестом на шее.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Первый урок у первоклашек — про любовь к Миру.

Владислав Осипов ИА REGNUM

В кабинете ИЗО уже всё готово к приёму детей. Стены в этом кабинете расписали школьники в прошлом учебном году. В этом уже есть планы на целый этаж «Хогвардса».

Владислав Осипов ИА REGNUM

Всё готово и к первому уроку магии (химии) в лаборатории. Реактивы отсыпаны, приборы проверены. Все датчики подключаются к ноутбуку через USB, контролировать опыты и писать лабораторные работы стало куда интересней, пусть взрослые завидуют.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак, в этом году в школу Артека приехало 70 педагогов со всей России, перенимать опыт. Современная концепция образования, которую развивают в этой школе, предполагает, что ребёнка нужно вытащить из-за парты и дать возможность в игре познавать мир.

«Мы делаем сетевые образовательные модули — это совмещение школьного и дополнительного образования. Школа нужна, но ребёнку она не интересна, как сделать так, чтобы он ходил сюда с желанием? — задаётся вопросом Каспржак, и сам же отвечает. — Это делается через проектную деятельность. Например, можно изучать биологию в классе, а можно в парке. Можно с учителем, а можно с ботаником из Никитского ботанического сада, с вожатым, делая какой-то проект, соревнуясь с другим лагерем. Тогда предмет сам, эти пестик-тычинка, становятся необходимым инструментом, чтобы ребёнок победил в соревновании. Или в Херсонесе можно изучать историю на раскопках, и так далее. Вот мы этим и занимаемся».

По его словам, 30% времени, проводимого обычно ребёнком на уроке, в Артеке ребёнок проводит за пределами школы. «Ребёнок будет успешно развиваться, если поставить ему жизненную задачу. Для страны в целом важно, чтобы из образовательной системы выходил человек, который может взять на себя ответственность, может делать что-то сам. Может предпринимать и развивать, а не ожидать, что ему скажут, что нужно делать — вот мы решаем эту задачу здесь», — подчеркнул директор Международного детского центра.