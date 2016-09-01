Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Андрей Аршавин, ставший в составе сборной России по футболу бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, женился на Алисе Казьминой, сообщает «Лайф».

pixabay.com Обручальные кольца

Церемония прошла 1 сентября во Дворце бракосочетания №1 в Санкт-Петербурге. На торжестве присутствовали только несколько друзей новобрачных и дети Алисы Казьминой от первого брака.

Дата церемонии до последнего держалась в секрете. Молодожены сразу после церемонии собираются отправиться в Сочи.

Ранее Андрей Аршавин девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. У гражданских супругов родилось трое детей.

Сейчас бывший футболист петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» играет в Казахстане за футбольный клуб «Кайрат».