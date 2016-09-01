Москва, 1 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Держатели карт Visa, эмитированных российскими банками, столкнулись с проблемами при проведении операций за границей, сообщают «Известия».

pixabay.com Карта Visa

Клиенты Сбербанка России и ВТБ 24 жалуются на отказы по по картам Visa при проведении операций за границей и на зарубежных интернет-сайтах. По информации колл-центров этих банков, операции по картам Visa не проходят с 14.00 мск. Ориентировочным сроком восстановления указывалось 17:00 мск, но сообщений о полном восстановлении сервиса пока нет.

Сообщается, что проблемы в работе карт наблюдаются исключительно за границами России и на внутренние российские операции не распространяются.

Отметим, что пресс-служба Visa заявляет, что неполадки носят технический характер и в данный момент идет активная работа по их устранению. Точной причины неполадок в работе российских карт за рубежом не указывается.