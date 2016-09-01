Минск, 1 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Четвёртое заседание белорусско-украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли состоится 2 сентября в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик на брифинге 1 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mfa.gov.ua Министры иностранных дел Белоруссии и Украины

Белорусскую часть рабочей группы возглавит первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, украинскую — замминистра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталья Никольская.

В работе группы примут участие представители ряда отраслевых государственных органов и организаций Белоруссии, в том числе Минсельхозпрода, Министерства архитектуры и строительства, Министерства промышленности, концернов Белнефтехим, Беллегпром и Белгоспищепром, а также Белорусской торгово-промышленной палаты."Во время заседания планируется рассмотреть вопросы взаимной торговли, доступа на рынки, а также присоединения Белоруссии к Всемирной торговой организации. Накануне заседания рабочей группы состоятся консультации на уровне экспертов заинтересованных государственных органов Белоруссии и Украины», — проинформировали в МИДе Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год товарооборот между Белоруссией и Украиной рухнул почти на 40% (с $5,778 млрд до $3,471 млрд). Поставки с Украины в Белоруссию сократились на 43,8% (с $1,689 млрд до $950 млн), а из Белоруссии на Украину — на 38% (с $4,089 млрд до $2,521 млрд). С начала 2016 года стал наблюдаться рост взаимной торговли между двумя соседями — в первую очередь, за счёт роста импорта из Белоруссии.

Основными статьями украинского экспорта являются продовольствие, электроэнергия, металлы и металлопродукция, корма для животных, лекарственные средства, углерод, части подвижного состава. В свою очередь Белоруссия поставляет нефтепродукты, калийные удобрения, тракторы и сельхозтехнику, шины, металлопродукцию, холодильники и морозильники, грузовые автомобили, пластмассовую тару, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, полимеры этилена, кордные материалы, синтетические волокна и также продовольствие.

Напомним, что Белоруссия сохранила зону свободной торговли с Украиной после начала действия соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, несмотря на заявления Александра Лукашенко о том, что ассоциация является вызовом для Евразийского союза, а также его заверения в «стратегическом партнёрстве» с Россией. Наличие Союзного государства, Таможенного союза, ЕЭП, ЕАЭС и других интеграционных структур не мешает Белоруссии одновременно через БНК заправлять украинские танки и позиционировать себя как «донора безопасности в регионе». На фоне провала соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заключённых в Минске, Лукашенко стремится извлечь все возможные выгоды из противостояния России и Украины.