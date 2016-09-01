Ракета-носитель Falcon-9 взорвалась в США при огневых испытаниях
Вашингтон, 1 сентября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon-9 частной американской корпорации SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, взорвалась на площадке стартового комплекса, расположенного на мысе Канаверал (США, штат Флорида). Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Associated Press.
SpaceX
Старт ракеты-носителя Falcon-9
Известно, что запуск Falcon-9 с израильским спутником связи Amos-6 был запланирован на 3 сентября этого года.
По предварительным данным взрыв прогремел во время огневого испытания Falcon-9.
Кроме СМИ, о взрыве на стартовой площадке SpaceX сообщают в социальных сетях множество очевидцев. По данным очевидцев всего прогремело два взрыва.