Вильнюс, 1 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года средняя цена на сжиженный природный газ, импортируемый компанией LITGAS по договорам о поставке, была на 40% ниже, чем за такой же период прошлого года, сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, в литовской компании.

LoMit Эмблема Statoil

«Цены снизились, потому что в начале года мы достигли взаимовыгодного соглашения со Statoil по поводу изменений условий договора о поставке, также на сокращение цен повлияла ситуация на международном рынке природного газа, когда рекордно снизилась стоимость источников энергии», — утверждал генеральный директор LITGAS Витаутас Чеканаускас.

Подешевевший газ, а также сократившиеся в этом году из-за изменившихся условий договоров о поставке на 1/3 расходы, связанные с содержанием терминала СПГ, помогли сократить и окончательные цены на газ для потребителей, несмотря на дорожающую из-за сокращающегося потребления инфраструктуру.

После того, как на рынке упали цены на СПГ, значительно выросли потоки через терминал СПГ. Предполагается, что в 2016 году на литовском рынке часть СПГ составит около 60%.