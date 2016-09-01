Ереван, 1 сентября, 2016, 16:58 — ИА Регнум.

Согласно результатам исследования, проведенного Ванадзорским офисом Хельсинкской гражданской Ассамблеи совместно с «Ведущей группой общественных исследований» (APR Group), 78.8% опрошенных считает Францию самой дружественной для Армении страной, на втором месте Россия с результатом 61.1%, на третьем Германия с результатом 53.8%, четвертую позицию заняла Греция — 48.9%, а на пятой Китай — 44.8%.

pixabay.com Флаг Армении

Респонденты назвали и недругов Армении — на первой строчке расположился соседний Азербайджан с результатом в 96.6%, на второй — Турция 91.3%.

В то же время, отвечая на вопрос, в какой интеграционный проект должна вступить Армения, 41% опрошенных высказались за Евросоюз, 25% — за Евразийский экономический союз, 6% ‑ и «за» ЕС и «за» ЕАЭС, а 9% респондентов высказались против участия страны в какой-либо из указанных структур.

«Если сравнивать с результатами исследований, проведенных в 2014 и 2015 годах, то тогда «за» вступление в ЕС выступали 25% и 24% респондентов соответственно, в ЕАЭС — 38% и 36%, «и туда и туда» высказывались 12% и 13% опрошенных, против интеграции в какую-либо из названных интеграционных проектов выступали 10% и 8% соответственно. Полученные результаты показывают, что позиция граждан претерпела серьезные изменения и при выборе между ЕС и ЕАЭС предпочтение уже отдается Евросоюзу», — отмечается в сообщении ХГА, которое цитирует «АрмИнфо».

"Примечательно, что 39.3% считающих Россию дружественной страной, отдают предпочтение интеграции с ЕС, и лишь 29.7% выступают за ЕАЭС», — говорится в исследовании.

В то же время 72% респондентов считает, что положение Армении ухудшается изо дня в день. 42% опрошенных также сообщили, что при возможности однозначно покинут Армению, а еще 17% отметили большую вероятность отъезда из страны. Также отмечается, что зафиксирован рост числа тех, кто желает покинуть республику. Это стремление больше характерно для тех, кто выступает «за» интеграцию Армении с ЕС.

Опрос, финансирование которого осуществлял Хельсинкский комитет Норвегии, был проведен в августе текущего года. Согласно данным организаций, которые проводили опрос, в нем приняли участие 1200 респондентов, погрешность +2.8%, достоверность 95%. Опрос провели при использовании техники CAPI. Они также были сравнены с результатами опросов, проведенных в 2014 и 2015 гг.

Следует отметить, что Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской Ассамблеи — одна из крупнейших общественных организаций Армении по числу грантов, полученных из различных европейских фондов и организаций.

Проводившая исследование «APR Group», согласно сайту организации, неправительственная организация, которая проводила исследования также для крупнейших европейских фондов и организаций.