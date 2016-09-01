Бишкек, 1 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Посольство КНР в Бишкеке приостановило выдачу виз, позволяющих гражданам Киргизии посетить территорию Китая. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Киргизской Республики.

Cccc3333 Китайская виза

Причиной, по информации киргизского внешнеполитического ведомства, послужила атака террориста-смертника на расположенное в столице Киргизской Республики китайское дипломатическое представительство.

В МИДе Киргизии отметили, что подавшим заявление на получение китайских виз гражданам будут возвращены их паспорта, и попросили «с понимаем отнестись к сложившейся ситуации». Также киргизские дипломаты пообещали своевременно проинформировать граждан о возобновлении деятельности Консульского отдела посольства КНР.

ИА REGNUM напоминает, что 30 августа 2016 года террорист въехал на территорию посольства Китая в Бишкеке на микроавтобусе Mitsubishi Delica и подорвал себя. В результате взрыва несколько человек получили осколочные ранения легкой и средней тяжести, среди погибших числится только сам террорист. Расследованием теракта занимаются сотрудники киргизских спецслужб и милиции при содействии прибывших в столицу Киргизии китайских коллег.