Москва, 1 сентября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. С 1 сентября в российских школах начинаются занятия по финансовой грамотности. Пока — факультативно, а в дальнейшем — в рамках предметов обществознание, математика, ОБЖ, история и география, сообщили в Минфине РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Сейчас идет работа по включению «Основ финансовой грамотности» в курс обществознания. Впоследствии планируется включить отдельные аспекты курса в другие школьные предметы, например, в курс математики. Это может быть цикл задач на решение простейших ситуаций семейного бюджета.

Пилотные регионы, в которых вводятся уроки финансовой грамотности — это Татария, Саратовская, Волгоградская, Томская, Калининградская области, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

В рамках проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработаны учебники, по которым будут заниматься не только дети, но и родители, и педагоги.

В Минфине отметили, что если эксперимент удастся, предмет «Основы финансовой грамотности» будет введен во всех школах России.