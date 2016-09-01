Брянск, 1 сентября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации 5 сентября рассмотрит жалобу представителя партии «Родина» Ивана Медведя на снятие с выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда, кандидат не согласен с решением Брянского областного суда, который отменил регистрацию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск об отмене постановления избиркома подали в суд кандидат от партии «Яблоко» Ольга Махотина и кандидат от «Справедливой России» Александр Медведков. Главной претензией стало то, что Иван Медведь якобы не вышел из партии «Единая Россия». Однако суд не обратил внимания на это, но заметил, что кандидат не предоставил ИНН своих несовершеннолетних детей.

Кроме того, 22 августа Брянский областной суд отменил решение регионального избиркома о регистрации в качестве кандидата представителя партии «Коммунисты России» Петра Федина.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ. В Брянской области сформировано два одномандатных избирательных округа, в которых изначально было зарегистрировано 20 кандидатов. Все они представляют политические партии. Так, в выборах в одномандатных округах №77 и №78 примут участие представители «Единой России», «Родины», «Партии роста», «Гражданской силы», «Гражданской платформы», «Коммунистов России», КПРФ, ЛДПР, «Патриотов России», а также кандидаты от партий «Яблоко» и «Справедливая Россия».