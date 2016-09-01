Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга уже получил документы о демонтаже мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму с фасада дома №22 по Захарьевской улице. Как стало сегодня известно корреспонденту ИА REGNUM , это произошло в последние двое суток.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в Петербурге

«Информация о демонтаже была. Всё остальное будет решаться в рабочем порядке», — сообщил осведомленный собеседник агентства.

Другой источник в Смольном подтвердил ИА REGNUM , что доску должны снять до 8 сентября, так как документы, свидетельствующие о незаконности ее появления, поступили из администрации Центрального района в комитет по культуре Санкт-Петербурга примерно 8 августа. По закону, у комитета есть месяц, чтобы отреагировать. Для этого необходимо дать задание Музею городской скульптуры, который и будет заниматься демонтажем незаконной доски.

Отметим, комитет по культуре не согласовывал появление доски Маннергейму в Петербурге, так как для этих целей было выбрано здание, находящееся не в городской, а в федеральной собственности — Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, подведомственная Министерству обороны. По имеющейся у комитета по культуре информации, не подтвержденной документально, инициатором установки доски являлось «Российское военно-историческое общество», которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Как стало известно, глава Минкультуры продолжает настаивать на том, что Маннергейм заслуживает особого внимания в России. Сегодня, 1 сентября, находясь во Владивостоке, Мединский сообщил, что пишет объемную статью о Маннергейме, которую намерен опубликовать в «какой-нибудь большой всесоюзной газете». По его словам, статья будет интересна для людей, не обладающих полной информацией по этой теме.

При этом министр культуры сказал, что не знает о том, что доска в Петербурге может быть демонтирована в срок до 8 сентября.

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Памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На открытии доски, помимо Мединского, присутствовали тогдашний глава администрации президента Сергей Иванов (снят с должности 12 августа, — прим. ИА REGNUM), экс-глава ЦИК Владимир Чуров и представители администрации Санкт-Петербурга. В течение лета доску несколько раз заливали красной краской, после чего рядом с домом, где она установлена, появилась частная охрана.