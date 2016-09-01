Вашингтон, 1 сентября, 2016, 15:25 — ИА Регнум.

На фоне того, как к концу подходит второй президентский срок Барака Обамы, глава Белого дома сталкивается со все большей волной критики того, что он, якобы, не смог предотвратить кровопролитие в Сирии — что, как считают многие, является самым серьезным его просчетом на посту главы США. Однако те альтернативы, которые называют критики Обамы, носили бы столь же проблематичный характер, пишет Кристофер Р. Хилл в статье для The Strategist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама в Сирии

Автор отмечает, что хулители Обамы осуждают его решение не начинать военную операцию по свержению президента Сирии Башара Асада на начальном этапе конфликта, когда США могли поддержать так называемые умеренные силы. Как минимум, считают критики, Обама должен был пойти на военное вмешательство, после того как была перейдена установленная им же «красная черта» — то есть правительство Асада якобы применило химическое оружие.

Утверждается, что поскольку Вашингтон не пошел на вмешательство на ранних стадиях конфликта, то Обама отказался от обязанности защищать мирное население от правительств, которые якобы совершают военные преступления против своих граждан. Более того, из-за действий главы Белого дома появился вакуум, которым для вмешательства в сирийский конфликт воспользовались внешние силы, которые поддерживали Асада, — в особенности России, которая направила в страну инструкторов и ударную авиацию для поддержки сил Дамаска.

Однако эта критика далека от истины. Хотя Барак Обама и допустил просчеты при проведении своей политики по отношению к Сирии — просчеты, которые привели к тому, что кризис вышел из-под контроля, — политика вмешательства, за которую одновременно выступают и либеральные, неоконсервативные эксперты, неоднократно приводила к катастрофическим последствиям, в том числе в Ираке и Ливии.

Таким экспертам, политикам и общественности США необходимо стремиться к более интегрированной внешней политике. Совмещая логику и рычаги воздействия, такой подход позволял бы достигать кратко‑ и долгосрочных целей в соответствии с тем, насколько они продвигают национальные интересы США, не говоря уже об интересах остальных стран мира.

В Сирии центральным элементом такого подхода могло стать сотрудничество с Асадом. Первоначальное решение разорвать с ним связи и призывы о том, что он должен оставить власть, свидетельствуют о неспособности к анализу, последствий чего администрация Обамы так и не смогла избежать.

В 2011 году администрация Обамы решила, что как и в Тунисе и Египте, в Сирии так называемая «Арабская весна» — которую многие считали широким демократическим движением — приведет к свержению Асада. Даже после того как правительство пошло на ответные действия в Хаме, Хомсе и Алеппо, США были по-прежнему убеждены, что свержение Асада является только вопросом времени. Он был загнан в угол, и считалось, что вот-вот его смоет неумолимым течением истории.

Основываясь на этой оценке, США и другие страны пытались изолировать правительство Асада. Они работали на объединение сирийской оппозиции, часто предоставляя ей значительную поддержку. Они также призвали к созданию временного правительства, а также проведению демократических выборов.

Данная оценка оказалась ошибочной, и поскольку правильный политический курс невозможен без правильного анализа, такими же оказались и принятые США меры.

Недостатки в том, как администрация Обамы оценила сирийский кризис вскоре стали очевидны. Наиболее явным просчетом Вашингтона стало то, что в «народном демократическом движении» Сирии ключевую роль стали играть суннитские радикалы, пользующиеся иностранной поддержкой. Затем появилась террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью которой было не свержение «жестокого диктатора», а подавление неверующих и отступников веры, а также установление экстремистского суннистко-исламистского халифата.

Многие сторонние наблюдатели утверждают, что радикализация не носила неизбежного характера, а стала результатом того, что такие внешние силы, такие как США, не смогли вовремя вмешаться. Однако как показывают данные исследований, радикальный сдвиг произошел достаточно рано. Действительно, противники Асада никогда не формировали просвещенной демократической коалиции, как утверждают те, кто их поддерживает.

Помимо того, что оценка администрацией Обамы оппозиции оказалась ошибкчной, Вашингтон совершил еще один фатальный просчет в Сирии: Белый дом не смог принять в расчет интересы других держав. В частности, Россия имеет значительные стратегические интересы в Сирии, а также испытывает серьезные опасения относительно захвата страны исламистами, в число которых, по многим сообщениям, входят и радикальные элементы из Чечни.

США отбрасывали все эти опасения, поскольку, как казалось, были неспособны серьезно воспринять что бы то ни было, что говорили члены правительства президента России Владимира Путина. Вместо этого, официальные лица США часто читали своим коллегам из России лекции о пороках «режима Асада». России нужно, утверждали они, просто встать на правильную сторону истории.

Однако оказались бы Россия и США по правильную сторону истории, будь свергнуто правительство суверенной страны — даже при том, во главе её якобы стоит такой «страшный диктатор, как Асад». По меньшей мере, Сирия остается членом ООН. И стоит напомнить в очередной раз, к чему привели предыдущие попытки насильственной смены режима, как это было в Ливии.

Однако в США и в других странах (что интересно, расположенных далеко от передовой), классы-болтуны продолжают стенать о якобы имевших место упущенных возможностях по осуществлению военного вторжения и защите гражданского население. Мало кто готов, как кажется, принять во внимание ту возможность, что действительно упущенной возможностью оказалась неспособность США возглавить переговоры по мирному урегулированию.

Скорее всего, это вопрос простейшего политического выживания: в США, возможно больше, чем где бы то ни было, перемена мнения может быть осмеяна как проявление непостоянства, что является худшим вариантом, чем следования провальной политике.