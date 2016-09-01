Москва, 1 сентября, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Западные страны не признают воссоединение Крыма с Российской Федерацией (РФ) из-за желания использовать эту ситуацию в политических целях. Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

Bogomolov.PL Крым. 2014

«Нет политической воли, есть очевидное политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины, — говорит российский министр. — Линии на сдерживание РФ».

При этом дипломат напомнил, что воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в полном соответствии с международным правом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вернулся в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Руководство Украины, несмотря на результаты народного голосования, продолжает настаивать, что полуостров Крым должен быть частью Украины. Так, 23 августа президент Петр Порошенко во время официальной церемонии поднятия государственного флага заявил, что Киев намерен поднять национальный сине-желтый флаг над Донецком, Луганском, Севастополем и Крымом.

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