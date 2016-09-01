Москва, 1 сентября, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В августе 2016 года динамика инфляции осталась в рамках базового сценария Банка России, а внешнеэкономические и финансовые условия были в целом благоприятными. В III квартале экономика готова показать прирост при значительной неоднородности динамики в различных отраслях, отмечается в выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», опубликованном на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«Экономическая динамика продолжает медленно улучшаться при сохранении разнонаправленных тенденций в разных отраслях и секторах. Признаки стабилизации потребительского спроса и улучшение опросных показателей деловой активности создают основу для более устойчивых, хотя и низких темпов роста экономики», — говорится в документе.

Оценка Росстата годового прироста ВВП во II квартале показала его снижение по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 0,6% в постоянных ценах. Это близко к индексной оценке ВВП Банка России, основанной на динамической факторной модели с использованием широкого спектра краткосрочных месячных показателей (в середине июня она составляла 0,2% к/к, затем была повышена до 0,2−0,3% к/к в июле).

Сохранение квартальных сезонно сглаженных темпов прироста ВВП во втором полугодии вблизи уровней II квартала приведет к спаду ВВП по итогам 2016 года в целом на 0,5−0,6%, что соответствует официальному прогнозу Банка России в базовом сценарии. Эта картина в целом согласуется с текущей нестабильной и разнонаправленной динамикой производства в различных отраслях экономики. Из-за этого экономику в ближайшие кварталы, скорее всего, ожидает медленное и пока еще неустойчивое восстановление при условии отсутствия новых потрясений.

Тем не менее выводы о начале полноценного подъема делать пока преждевременно, несмотря на оцениваемые положительные темпы прироста ВВП в квартальном выражении.