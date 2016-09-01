Москва, 1 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Принятие нормы о субсидиарной ответственности участников садовых и дачных товариществ заставит дачные товарищества строже относиться к проблеме платежной дисциплины всех его членов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября управляющий АГ «Левченко и партнёры» адвокат Данил Левченко, комментируя внесенный правительством законопроект, содержащий, в частности, норму о субсидиарной ответственности членов товарищества по долгам при банкротстве.

Asnedvighim Садовое товарищество

«Субсидиарная ответственность предполагает взыскание с другого лица недополученной части долга основного должника. Положения законопроекта, безусловно, защищают кредиторов дачных товариществ. По сути, вводится «колхозный способ ответственности» — за неплательщиков будут расплачиваться все члены товарищества. Если данная норма будет принята, то перед дачными товариществами встанет необходимость внимательно следить за дисциплиной платежей всех его членов», — полагает адвокат.

По его мнению, у противников законопроекта будет мало шансов оспорить норму о субсидиарной ответственности. «Государство может устанавливать ограничения прав участников правоотношений, в том числе, их дополнительную ответственность. Перспектива обжалования данной нормы в случае ее введения минимальна», — считает Левченко.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о дачных хозяйствах. В частности, документ предполагает, что в случае банкротства товарищества «имущество и земельный участок общего пользования должны быть переданы в собственность бывших членов товарищества пропорционально площади принадлежащих им садовых, огородных или дачных участков вне зависимости от того, являлись ли данные лица учредителями товарищества и размера их взносов». Законопроект предполагает, что бывшие члены товарищества будут несут субсидиарную ответственность по долгам товарищества в пределах стоимости переданного им имущества. В экспертном сообществе опасаются, что дисциплинированные дачники будут отвечать личным имуществом и деньгами за соседей-неплательщиков.

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Ранее депутат Госдумы Андрей Туманов («Справедливая Россия») высказал мнение, что документ разработан правительством для «галочки» и не будет работать из-за противоречивости своих норм.