Москва, 1 сентября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Разовая выплата пенсионерам обойдется федеральному бюджету в 220 млрд рублей. Если разовая выплата пенсионерам будет осуществлена за счет дополнительного роста расходов федерального бюджета, это может привести к дополнительному росту инфляции в I квартале 2017 года на 0,2 процентного пункта. Об этом говорится в июльском бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Данный сценарий предполагает увеличение объема расходов в первом квартале 2017 года и не предусматривает сокращение расходов в последующих кварталах, поэтому эффект на инфляцию и экономический рост будет более заметным и продолжительным, считают эксперты.

Кроме этого, аналитики ЦБ отмечают, что осуществление выплаты за счет роста расходов бюджета потребует дополнительного расходования средств Резервного фонда и ФНБ, либо увеличения доходных источников бюджета.

«Меньшее расходование бюджетных средств в остальные кварталы года относительно сценария без разовой выплаты приведет к последовательному ослабеванию влияния на инфляцию и экономический рост. По итогам 2017 года они останутся положительными (хотя и близкими к нулю) за счет относительно более высокой склонности к потреблению у пенсионеров», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа правительство Российской Федерации приняло решение заменить вторую индексацию пенсий за 2016 год разовой выплатой в размере 5 000 рублей. Разовая выплата пенсионерам будет произведена в феврале 2017 года. Далее премьер-министр Дмитрий Медведев обещал возобновить индексацию пенсий.

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