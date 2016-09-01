Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Ростовской области у нового международного аэропорта «Платов» появится базовая региональная авиакомпания. Идею её создания поддержал глава российского государства Владимир Путин. Об этом заявил донской губернатор в ходе рабочей поездки на Дон министра спорта России Виталия Мутко, сообщили ИА REGNUM 1 сентября в пресс-службе губернатора.

donland.ru Стройка аэропорта «Платов»

О том, на сколько создание местной авиакомпании позволит увеличить ежегодный пассажиропоток, а также общий объем инвестиций, пока неизвестно. Не уточняются и направления, по которым будут летать рейсы — этот вопрос также в стадии проработки. Известно только, что авиакомпания будет иметь собственный парк воздушных судов в количестве 10 самолетов.

Региональный авиаперевозчик выйдет на рынок сразу же после запуска воздушной гавани «Платов». Это произойдет за полгода до проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Напомним, что глава федерального ведомства проинспектировали накануне подготовку Ростова-на-Дону и области к мундиалю. Мутко посетил строящийся аэропорт, стадион «Олимп-2», будущую фан-зону на Театральной площади, несколько гостиниц и «Ростов-Арену».

«Я очень рад, что чемпионат мира стал хорошим катализатором для развития донского региона», — отметил чиновник.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне приезда на Дон Виталия Мутко губернатор Голубев побывал в Кремле, где встретился с президентом РФ. Глава региона доложил Владимиру Путину о том, как готовится область к ЧМ-2018.

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