Мадрид, 1 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. «МО России в среду заявило, что Абу Мухаммад аль-Аднани был убит во время бомбардировки пригородов Алеппо, проведенной самолетами Москвы. США, войска которых тоже обстреливали этот район, утверждают, что смерть аль-Аднани — их заслуга, — пишет корреспондент Франсиско Карронеи. — Каждая из сторон выдвигает аргументы, свидетельствующие в ее пользу. Российское Министерство обороны говорит, что из бомбардировщики Су-34 нанесли мощный удар по позициям подразделений самопровозглашенного государства в анклаве Умм-Хауш (24 км к северу от Алеппо). В результате этого налета было убито 40 боевиков, в том числе и названный лидер. Главные союзники режима Асада заявляют, что их сведения подтверждаются по нескольким разведывательным каналам».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Удар

«Через некоторое время после опубликования этой информации, Вашингтон уличил Кремль во лжи, — утверждает Карронеи. — Анонимный чиновник Госдепартамента заявил агентству Reuters, что слова Москвы об уничтожении ею исламского главаря — это «шутка». По его данным, полученным из Пентагона, аль-Аднани во вторник объезжал позиции своей армии с целью сбора информации для подготовки операции по отражению атаки сирийских войск. В машину, где он находился, попал снаряд, выпущенный американцами. Этой же версии придерживается и представитель Белого дома, заявляющий, что у них нет доказательств успешной атаки русских, и пока идет проверка, соответствуют ли действительности сведения, озвученные МО России».

Эксперт по джихадизму Айман аль-Тамими, к которому журналист El Mundo обратился за консультацией, отметил: «Если уничтожение аль-Андани — результат действия американцев, это говорит о том, насколько глубоко разведка сил коалиции проникла в ряды ИГ (организация запрещенная в РФ)».

Испанского корреспондента не настораживает абсолютно тот факт, что все лица, опровергающие авторство России в уничтожении «персоны номер два» ИГИЛ (организация запрещенная в РФ) — сплошь анонимы. Такой прием используется обычно, чтобы в случае опровержения чьих-то высказываний спросить за допущенные ошибки и искажения (возможно, намеренные) было не с кого.