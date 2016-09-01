El Mundo: «Россия и США спорят, кто из них убил главаря ИГ»
Мадрид, 1 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. «МО России в среду заявило, что Абу Мухаммад аль-Аднани был убит во время бомбардировки пригородов Алеппо, проведенной самолетами Москвы. США, войска которых тоже обстреливали этот район, утверждают, что смерть аль-Аднани — их заслуга, — пишет корреспондент Франсиско Карронеи. — Каждая из сторон выдвигает аргументы, свидетельствующие в ее пользу. Российское Министерство обороны говорит, что из бомбардировщики Су-34 нанесли мощный удар по позициям подразделений самопровозглашенного государства в анклаве Умм-Хауш (24 км к северу от Алеппо). В результате этого налета было убито 40 боевиков, в том числе и названный лидер. Главные союзники режима Асада заявляют, что их сведения подтверждаются по нескольким разведывательным каналам».
«Через некоторое время после опубликования этой информации, Вашингтон уличил Кремль во лжи, — утверждает Карронеи. — Анонимный чиновник Госдепартамента заявил агентству Reuters, что слова Москвы об уничтожении ею исламского главаря — это «шутка». По его данным, полученным из Пентагона, аль-Аднани во вторник объезжал позиции своей армии с целью сбора информации для подготовки операции по отражению атаки сирийских войск. В машину, где он находился, попал снаряд, выпущенный американцами. Этой же версии придерживается и представитель Белого дома, заявляющий, что у них нет доказательств успешной атаки русских, и пока идет проверка, соответствуют ли действительности сведения, озвученные МО России».
Эксперт по джихадизму Айман аль-Тамими, к которому журналист El Mundo обратился за консультацией, отметил: «Если уничтожение аль-Андани — результат действия американцев, это говорит о том, насколько глубоко разведка сил коалиции проникла в ряды ИГ (организация запрещенная в РФ)».
Испанского корреспондента не настораживает абсолютно тот факт, что все лица, опровергающие авторство России в уничтожении «персоны номер два» ИГИЛ (организация запрещенная в РФ) — сплошь анонимы. Такой прием используется обычно, чтобы в случае опровержения чьих-то высказываний спросить за допущенные ошибки и искажения (возможно, намеренные) было не с кого.