Рим, 1 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Встреча премьер-министра Италии Маттео Ренци и канцлера Германии Ангелы Меркель прошла в среду, 31 августа, в городе Маранелло в штаб-квартире «Феррари». На итало-германском мини-саммите, как сообщают итальянские СМИ, речь шла о восстановлении экономики Европы, развитии инфраструктур, борьбе с терроризмом и депортации нелегальных мигрантов. Темой номер один стало землетрясение в центральной Италии, которое 24 августа привело к гибели 290 человек и значительным разрушениям. «Нам нужно сделать очень много, чтобы нарисовать больше будущее Европы», — заявил Ренци на пресс-конференции.

kremlin.ru Пострадавшее от землетрясения здание

Меркель со своей стороны пообещала «найти разумное решение», чтобы помочь Италии. В частности, канцлер пообещала, что Германия профинансирует реконструкцию одной из школ в районах, пострадавших от землетрясения. «Как правительство мы внесем свой вклад, но и немецкие предприниматели, и Немецкая федерация футбола готовы собрать средства».

Также на пресс-конференции Маттео Ренци рассказал, что концерн «Феррари» выставит на аукцион один из своих самых престижных автомобилей со стартовой ценой более одного миллиона евро. Деньги от продажи пойдут на помощь пострадавшему от землетрясения населению .

Что касается темы мигрантов, то Ренци и Мекрель согласились в том, что необходимо депортировать тех мигрантов, которые не имеют права по законам ЕС на политическое убежище. «Эту проблемы ЕС должен решать более решительными мерами», — уверен итальянский премьер. «По вопросу мигрантов существует плодотворное сотрудничество, у нас общая повестка дня, мы все обеспокоены тем, что происходит на границах ЕС, — продолжила Меркель. — Но обязательство по репатриации тех, кто не имеет права оставаться в Европе, должно действовать для всех. Эта проблема существует как для Италии, так и для Германии».

За последние две недели это уже второй официальный визит Ангелы Меркель в Италию. 22 августа на итальянском острове Вентотене прошел первый саммит пост-Brexit между Италией, Францией и Германией. Лидеры трех стран обсудили будущее Европы без Великобритании и подготовку к сентябрьскому саммиту ЕС.