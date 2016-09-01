Москва, 1 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В павильоне ВДНХ к весне 2017 года установят обновленный макет Москвы площадью порядка 400 квадратных метров, заявил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. По его словам, на макете появятся новые здания, в числе которых комплекс Олимпийского стадиона, Московская соборная мечеть, стадион им. Эдуарда Стрельцова, ДК ЗИЛ, Киевский, Казанский, Ленинградский, Ярославский вокзалы, Дом Правительства Российской Федерации, высотные здания у Красных ворот, гостиница «Ленинградская», сообщает пресс-служба ведомства.

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«Сейчас макет Москвы размещен в павильоне №75, однако в силу конструктивных особенностей максимально возможная площадь выставляемой части макета не может превышать 121 квадратный метр, хотя площадь уже изготовленного объекта составляет более 300 квадратных метров», — уточнил он.

Левкин отметил, что на ВДНХ до конца 2016 года установят временный павильон «Макет Москвы» общей площадью 1370 квадратных метров для демонстрации макета города.

Напомним, в июне 2015 года в столице представили интерактивный макет города площадью 120 квадратных метров. Тогда на макете появились здания Третьяковской галереи, Московского зоопарка, сада Баумана, сада «Эрмитаж» и улицы Старый Арбат и Новый Арбат.