Воронеж, 1 сентября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Центральная часть Воронежа утром 1 сентября встала в пробках — из-за большого скопления автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

Пик заторов пришелся на 8−10 утра, когда родители везли детей на праздничные линейки. В центре на целом ряде улиц движение не превышало трех-пяти километров в час.

По данным сервиса «Яндекс. пробки» на 13:00, движение в городе местами по-прежнему затруднено — уровень заторов оценивается в три балла. Пробки отмечаются на участках проспекта Революции, улице Кольцовской, на улицах Володарского и Декабристов, Фридриха Энгельса, Плехановской. В Коминтерновском районе — пробки на Хользунова, Нагорной и 45-й Стрелковой Дивизии.

1 сентября в Воронежской области учеба началась более чем для 200 тыс. школьников, двери открыли 777 общеобразовательных учебных заведений.