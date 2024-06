Сеул, 1 сентября, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Компания LG Electronics Inc ищет новую судоходную компанию для доставки своей продукции за рубеж, сообщает 1 сентября Bangkok Post.

Ingrid Taylar Контейнеровоз Hanjin Shipping

Компания была вынуждена начать поиски новой судоходной компании, т.к. Hanjin Shipping Co, одна из крупнейших южнокорейских судоходных компаний, занимающихся контейнерными перевозками, оказалась на грани банкротства.

Порты по всему миру отказываются принимать суда компании Hanjin Shipping Co, т.к. у нее недостаточно средств, чтобы оплатить их услуги.

Напомним, что на Hanjin Shipping Co приходилось от 15% до 20% поставок продукции компании LG Electronics Inc на американский континент. LG Electronics Inc срочно ищет новую судоходную компанию, т.к. товары могут не успеть доставить заблаговременно к началу американских праздников, Дню Благодарения и Рождеству.

LG Electronics Inc может упустить начало крупнейшего торгового сезона, отмечает издание.