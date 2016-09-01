Астана, 1 сентября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Сокращение доходов республики отметил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня, 1 сентября, в ходе открытия второй сессии шестого созыва парламента.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент. 1539

«Упали цены на нефть и газ, и наши доходы сократились на 40%», — констатировал глава государства.

Нурсултан Назарбаев добавил, что сложно сейчас не только Казахстану: «Трудности испытывают многие, даже развитые государства, развивающиеся тем более. Падение цен, волатильность на мировых рынках ослабили международную торговлю. Снижены объемы инвестиционных потоков между странами, упал товарооборот, экспорт, импорт — все это негативно влияет на ситуацию, естественно, в Казахстане, потому что мы часть мировой экономики».

Президент отметил, что в этих условиях «мы вынуждены были ввести режим экономии средств по всем направлениям, сократились инвестиции в экономике», но при этом заверил, что «наши программы будут, безусловно, выполнены».

«Но жизнь диктует, чтобы мы сейчас обратили внимание на самые важные дела в расходовании средств. В этих условиях продолжится реализация антикризисного плана действий правительства и Национального банка, который будет своевременно дополняться новыми мерами», — сказал Назарбаев.

Эти меры, призванные поддержать национальную экономику, станут темой предстоящего расширенного заседание правительства.

«Кстати, в первой декаде этого месяца состоится, и мы готовимся к расширенному заседанию правительства, где я предложу новые меры для поддержки занятости и повышения доходов нашего населения. То есть новые средства для того, чтобы дать дышать и развиваться экономике, чтобы начали работу и наши банки, началось кредитование, на местах расширить возможности», — анонсировал президент.

Добавим, что у республики не только упали доходы, но и выросли долги. Как сообщало ИА REGNUM, государственный и гарантированный государством внешний долг Казахстана, по данным Нацбанка, за первый квартал 2016 года увеличился на 13,5 млн долларов (порядка 876 млн рублей). Примерно на треть сократились и экспорт, и импорт товаров.

«Снижение обусловлено сокращением на 41,1% экспорта нефти и газового конденсата (54,9% от официального экспорта) за счет снижения контрактных цен. Экспорт черных металлов в сравнении с показателем первого квартала 2015 года увеличился на 3,7% за счет роста объемов физических поставок при снижении контрактных цен. Экспорт цветных металлов снизился на 1,8% за счет сокращения контрактных цен при росте физических поставок», — пояснил ситуацию с экспортом регулятор.

Сокращение импорта произошло по основным торговым партнерам Казахстана.

«Снижение импорта товаров наблюдается по основным торговым партнерам — России (на 30,8%) и Китаю (на 43,9%). При этом если сокращение импорта из России связано со снижением контрактных цен на фоне ослабления курса российского рубля по отношению к доллару США, то снижение объемов импорта из Китая обусловлено в том числе и сокращением ввоза физических объемов товаров из Китая», — говорится в отчете Нацбанка.

Что касается жесткой экономии средств в условиях кризиса, то отметим, что в Средней Азии власти некоторых государств практикуют и такие методы, как финансовое самоограничение.

Например, в Монголии, где также решено «экономить на всем», с сентября 2016 года урезали зарплату президенту страны, премьер-министру, депутатам парламента, а также руководителям госкорпораций.